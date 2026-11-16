Oposição israelense acusa Netanyahu de golpe de Estado após denúncias da imprensa
Reportagens apontam que assessores do premiê de Israel tentaram interferir nas eleições ao incriminar integrantes de partido árabe; governo nega
Dois líderes da oposição israelense acusaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, 16, de “tentativa de golpe de Estado”, após a imprensa revelar que seu gabinete teria procurado interferir nas eleições parlamentares de 27 de outubro com um esquema para prejudicar o partido árabe Ra’am antes do pleito.
“À medida que mais detalhes vêm à tona, fica claro: não se tratou de uma tentativa de interferir nas eleições. Foi uma tentativa de golpe”, escreveu no X (ex-Twitter) Yair Lapid, que liderou a oposição na legislatura anterior e é copresidente da coalizão “Juntos”, em parceria com o ex-premiê Naftali Bennett.
As denúncias
As acusações foram divulgadas pelo Canal 12 de Israel. A emissora informou no domingo 15 que Ido Norden, chefe de gabinete de Netanyahu, apresentou uma denúncia à polícia contra integrantes do Ra’am na véspera da votação, encaminhando às autoridades informações fornecidas por um ex-funcionário do gabinete do premiê que levaram à detenção de três membros do partido.
Os políticos foram libertados posteriormente, após a polícia constatar que as informações eram infundadas.
Outra reportagem, publicada pelo jornal israelense Haaretz, apontou que David Zini, diretor do Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel, tentou obter autorização para interceptar as comunicações de dirigentes de outro partido árabe, a Lista Conjunta. A procuradora-geral do país rejeitou o pedido por considerar que não havia evidências suficientes para justificar tal medida.
Netanyahu também acusou partidos árabes de fraude eleitoral, depois que eles conquistaram um número recorde de cadeiras no parlamento. A Comissão Eleitoral israelense afirmou, no início de novembro, que não encontrou quaisquer indícios de irregularidades.
Pedidos de investigação
Além de Lapid, o líder da Lista Conjunta, Yousef Jabareen, também denunciou uma “tentativa de golpe por parte de Netanyahu”.
“Se as descobertas forem confirmadas, trata-se de um mecanismo criminoso que operou a partir do coração do governo para manipular os resultados eleitorais. Todos os responsáveis devem ser punidos, inclusive Netanyahu”, escreveu ele no X.
O vice-líder do Ra’am, o ex-chefe de polícia Yoav Segalovitz, exigiu uma investigação urgente.
“Essas suspeitas exigem uma investigação criminal imediata, independente e minuciosa, que alcance todos os envolvidos, em todos os níveis e em todas as funções”, afirmou. “Netanyahu clamou que sua eleição estava sendo roubada, enquanto ele próprio tentou roubar o país — e continua tentando fazê-lo agora”, acrescentou.
O principal rival de Netanyahu, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Gadi Eisenkot, já havia dito no domingo que o primeiro-ministro interino “não pode permanecer à frente do governo por mais um minuto sequer”.
Nem o bloco de Netanyahu nem a oposição liderada por Eisenkot conquistaram as 61 cadeiras necessárias para formar um governo após as eleições do mês passado. Os dois partidos árabes, a Lista Conjunta e o Ra’am, manifestaram apoio a Eisenkot, a quem o presidente Isaac Herzog encarregou de formar um governo. O bloco de Eisenkot, porém, ainda não determinou se vai formar uma aliança com as forças árabes.