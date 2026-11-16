Oposição israelense acusa Netanyahu de golpe de Estado após denúncias da imprensa

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Líderes da oposição israelense, como Yair Lapid, acusam o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de “tentativa de golpe de Estado”. As denúncias surgem após a imprensa revelar que seu gabinete teria procurado interferir nas eleições parlamentares para prejudicar o partido árabe Ra’am, resultando em detenções e pedidos de investigação urgente.

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Dois líderes da oposição israelense acusaram o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, nesta segunda-feira, 16, de “tentativa de golpe de Estado”, após a imprensa revelar que seu gabinete teria procurado interferir nas eleições parlamentares de 27 de outubro com um esquema para prejudicar o partido árabe Ra’am antes do pleito.

“À medida que mais detalhes vêm à tona, fica claro: não se tratou de uma tentativa de interferir nas eleições. Foi uma tentativa de golpe”, escreveu no X (ex-Twitter) Yair Lapid, que liderou a oposição na legislatura anterior e é copresidente da coalizão “Juntos”, em parceria com o ex-premiê Naftali Bennett.

As denúncias

As acusações foram divulgadas pelo Canal 12 de Israel. A emissora informou no domingo 15 que Ido Norden, chefe de gabinete de Netanyahu, apresentou uma denúncia à polícia contra integrantes do Ra’am na véspera da votação, encaminhando às autoridades informações fornecidas por um ex-funcionário do gabinete do premiê que levaram à detenção de três membros do partido.

Os políticos foram libertados posteriormente, após a polícia constatar que as informações eram infundadas.

Outra reportagem, publicada pelo jornal israelense Haaretz, apontou que David Zini, diretor do Shin Bet, o serviço de segurança interna de Israel, tentou obter autorização para interceptar as comunicações de dirigentes de outro partido árabe, a Lista Conjunta. A procuradora-geral do país rejeitou o pedido por considerar que não havia evidências suficientes para justificar tal medida.

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Netanyahu também acusou partidos árabes de fraude eleitoral, depois que eles conquistaram um número recorde de cadeiras no parlamento. A Comissão Eleitoral israelense afirmou, no início de novembro, que não encontrou quaisquer indícios de irregularidades.

Pedidos de investigação

Além de Lapid, o líder da Lista Conjunta, Yousef Jabareen, também denunciou uma “tentativa de golpe por parte de Netanyahu”.

“Se as descobertas forem confirmadas, trata-se de um mecanismo criminoso que operou a partir do coração do governo para manipular os resultados eleitorais. Todos os responsáveis ​​devem ser punidos, inclusive Netanyahu”, escreveu ele no X.

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O vice-líder do Ra’am, o ex-chefe de polícia Yoav Segalovitz, exigiu uma investigação urgente.

“Essas suspeitas exigem uma investigação criminal imediata, independente e minuciosa, que alcance todos os envolvidos, em todos os níveis e em todas as funções”, afirmou. “Netanyahu clamou que sua eleição estava sendo roubada, enquanto ele próprio tentou roubar o país — e continua tentando fazê-lo agora”, acrescentou.

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O principal rival de Netanyahu, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército Gadi Eisenkot, já havia dito no domingo que o primeiro-ministro interino “não pode permanecer à frente do governo por mais um minuto sequer”.

Nem o bloco de Netanyahu nem a oposição liderada por Eisenkot conquistaram as 61 cadeiras necessárias para formar um governo após as eleições do mês passado. Os dois partidos árabes, a Lista Conjunta e o Ra’am, manifestaram apoio a Eisenkot, a quem o presidente Isaac Herzog encarregou de formar um governo. O bloco de Eisenkot, porém, ainda não determinou se vai formar uma aliança com as forças árabes.