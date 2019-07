Oposição francesa se manifesta contra acordo entre Mercosul e UE

Parlamentares franceses de oposição, do partido de direita Republicanos, assinaram um artigo, divulgado pelo jornal francês Le Parisien neste domingo, 7, contrário ao acordo de livre comércio firmado entre Mercosul e União Europeia.

Para os signatários do artigo, o pacto é “um erro econômico e horror ecológico”. Assinam o texto o deputado e candidato à presidência pelo partido, Guillaume Larrivé, e outros 52 parlamentares do Republicanos. Eles alegam que o acordo, assinado em 28 de junho, “é contrário ao interesse nacional”.

O texto questiona “como justificar a imposição de padrões cada vez maiores aos criadores franceses, ao mesmo tempo em que abrimos nossas portas para produções agrícolas que não as respeitam?”. Os parlamentares de oposição também defendem a criação de uma “barreira ecológica para as fronteiras da Europa para impedir importações de países que não respeitem” os padrões ambientais franceses.

Na avaliação deles, o acordo entre Mercosul e União Europeia “daria o golpe de misericórdia” nos agricultores e pecuaristas franceses e que, por este motivo, se mobilizariam na Assembleia Nacional e no Parlamento Europeu para que o acordo “fatídico” não seja ratificado.

Para entrar em vigência, o acordo assinado precisa ser aprovado pelos Legislativos das nações da União Europeia e pelo Congresso dos quatro países do Mercosul – Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.

Segundo o Ministério da Economia, o acordo permitirá a expansão de 87,5 bilhões de dólares no produto interno bruto (PIB) brasileiro em quinze anos. Considerando a redução esperada das barreiras não tarifárias e o aumento da produtividade dos fatores dos setores produtos do país, esse ganho poderá chegar a 125 bilhões de dólares. A pasta estima a elevação de 113 bilhões de dólares nos investimentos no Brasil, e o comércio entre Brasil e União Europeia deverá alcançar 100 bilhões de dólares em 2035.