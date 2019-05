Oposição diz que barco com 29 migrantes venezuelanos naufragou no Caribe

Pelo menos 29 migrantes venezuelanos desapareceram, após o naufrágio da pequena embarcação pesqueira, na qual partiram clandestinamente na última quinta-feira, rumo a Trinidad e Tobago – anunciou o deputado Robert Alcalá, um parlamentar da oposição neste domingo 19.

De acordo com ele, o barco saiu de Güiria, no estado do Sucre (nordeste), com nove passageiros, mas seu capitão fez outras paradas no trajeto, até alcançar 29 ocupantes.

As autoridades venezuelanas ainda não confirmaram o incidente.

Este é o segundo naufrágio relatado por Alcalá na região, em menos de um mês. Em 23 de abril passado, uma embarcação com 33 ocupantes afundou. Nove pessoas foram resgatadas com vida, uma jovem de 16 anos morreu, e os demais estão desaparecidos, ainda segundo o político.

Com capacidade para cerca de dez ocupantes, muitas dessas embarcações são submetidas ao excesso de lotação, explicou Alcalá, denunciando que não se tenha ativado os trabalhos de busca aérea.

“Foram os pescadores que iniciaram as buscas”, afirmou o deputado.

