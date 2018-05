Onze dissidentes das Farc morrem em operação militar na Colômbia

Onze dissidentes das Farc morreram em combates com o Exército em uma zona do sul da Colômbia, onde a já dissolvida guerrilha exercia influência, informou o ministro da Defesa, Luis Carlos Villegas, nesta segunda-feira (28).

Os confrontos aconteceram no domingo à noite no município de Montañita, no departamento de Caquetá, onde tropas militares lançaram uma operação anti-extorsão. Nesse momento, as urnas do primeiro turno da eleição presidencial de domingo já estavam fechadas.

Além dos onze mortos, outros dois dissidentes foram capturados com ferimentos. “Houve onze mortos e dois feridos, incluindo um menor de idade recrutado à força”, declarou Villegas a emissoras locais.

Os treze faziam parte do grupo dirigido por Rodrigo Cadete, que agia como comando médio da ex-guerrilha e que não aderiu ao processo de paz firmado em novembro de 2016.

Segundo o ministro, a organização vinha ameaçando Andrés Perdomo, prefeito de Florencia, capital de Caquetá, e o responsável pela empresa de energia da região Gerardo Cadena. Os dissidentes teriam aparecido em vídeos ameaçando Permodo e Cadena e, depois de analisar as imagens, as forças militares ordenaram reforço na região, informou a imprensa local.

Sem um comando unificado, as dissidências das Farc operam em vários pontos do país e, segundo o Exército, contam com cerca de 1.200 combatentes.

(Com AFP)