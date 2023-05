ONU: Temperatura global deve subir a níveis recordes nos próximos 5 anos

Nos próximos cinco anos, as temperaturas globais devem bater a marca dos registros atuais por causa dos gases causadores do efeito estufa e do fenômeno El Niño, que está ocorrendo naturalmente, alertou a Organização Meteorológica Mundial (OMM) em relatório publicado nesta quarta-feira, 17. Segundo a agência das Nações Unidas, existe 98% de chance de um, dentre os próximos cinco anos, ser o mais quente desde o início de registros das temperaturas globais.

O secretário-geral da OMM, Petteri Taalas, disse que o relatório não significa que a humanidade estará permanentemente excedendo a marca de 1.5°C, especificada no Acordo de Paris, mas sim um alarme de que este limite será rompido com maior frequência no futuro. O documento aponta uma probabilidade de 66% da temperatura média anual próxima à superfície global entre 2023 e 2027 ultrapassar os níveis pré-industriais de 1.5°C por pelo menos um ano.

“É a primeira vez na história que é mais provável que excedamos 1,5°C”, disse Adam Scaife, chefe de previsão de longo alcance do Met Office Hadley Center da Grã-Bretanha, que trabalhou na mais recente Atualização Global Anual do Clima da OMM.

+ Maior ciclone em Mianmar em dez anos destrói mais de mil casas

O fenômeno climático do El Niño, que deve se desenvolver nos próximos meses, é apontado parcialmente responsável por aumentar a chance de atingir 1,5°C. Durante esse fenômeno natural, as águas mais quentes do Pacífico tropical aquecem a atmosfera acima, elevando as temperaturas globais.

O El Niño “vai se combinar com as mudanças climáticas induzidas pelo homem para empurrar as temperaturas globais para um território desconhecido”, ressaltou Taalas.

Ainda assim, a probabilidade de exceder temporariamente 1,5°C aumentou com o tempo. Entre 2017 e 2021, por exemplo, os cientistas estimaram apenas 10% de chance de atingir 1,5°C.

+ Espanha registra mês de abril mais quente e seco da história

Ao contrário das projeções climáticas do Painel Intergovernamental da ONU sobre Mudanças Climáticas, que são baseadas em futuras emissões de gases de efeito estufa, a atualização da OMM fornece mais de uma previsão do tempo de longo prazo baseada em previsões climáticas.