ONU teme que Coreia do Norte possa retomar testes nucleares

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, está “profundamente preocupado” com a possibilidade de retomada de testes nucleares e balísticos da Coreia do Norte, informou um porta-voz da ONU nesta quarta-feira, 1º. Declarações recentes do ditador norte-coreano Kim Jong-un voltaram a acirrar a tensão na Península.

“O secretário-geral torce muito para que os testes não sejam retomados, em linha com resoluções relevantes do Conselho de Segurança. A não-proliferação continua sendo um pilar fundamental da segurança nuclear global e precisa ser preservada”, disse o porta-voz Stephane Dujarric em comunicado. “A abordagem diplomática é o único caminho para um paz sustentável”, completou.

Tensão

Em um discurso durante encontro com a cúpula de seu partido, o ditador norte-coreano Kim Jong-un criticou a política de sanções dos Estados Unidos contra o regime e a cooperação militar dos americanos com a Coreia do Sul. As negociações entre Trump e Kim estão estagnadas desde o fracasso da cúpula de Hanói, em fevereiro.

O governante afirmou que, diante desse cenário, não há mais motivos para Pyongyang seguir comprometido em não realizar novos testes nucleares e de mísseis intercontinentais. O ditador também prometeu desenvolver uma “nova arma estratégica” em um futuro próximo.

(Com agência Reuters)