ONU pede adesão total ao cessar-fogo entre Israel e Hamas

O Conselho de Segurança da ONU pediu neste sábado, 21, a adesão total ao cessar-fogo entre Israel e os militantes palestinos do Hamas, e lamentou a perda de vidas de civis resultante do conflito. Os 15 integrantes do corpo emitiram uma declaração aprovada por unanimidade, após objeções dos Estados Unidos para a votação de uma resolução.

No texto, enfatizaram a necessidade imediata de assistência humanitária à população civil palestina, particularmente na Faixa de Gaza. Além disso, apoiaram o apelo do secretário-geral da ONU, António Guterres, para que a comunidade internacional ajude na criação de um plano de apoio à reconstrução da região.

Os membros do conselho reiteraram a importância de se alcançar uma paz abrangente baseada na solução de dois estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado, com fronteiras seguras e reconhecidas. O acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito entrou em vigor na madrugada de sexta-feira, horário palestino, entre Israel e grupos militantes liderados pelo Hamas.