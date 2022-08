ONU escolhe Santos Cruz para investigar crimes de guerra na Ucrânia

O general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, foi escolhido pelas Nações Unidas para liderar uma missão de apuração de possíveis crimes de guerra na Ucrânia.

O anúncio do nome do militar brasileiro foi feito pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, durante uma conversa com jornalistas ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, na cidade de Lviv, nesta quinta-feira, 18.

Secretário-geral anuncia criação de missão de apuração dos fatos sobre trágico incidente em detenção de Olenivka, que matou dezenas de pessoas; Guterres informou que general brasileiro @GenSantosCruz deve chefiar missão. https://t.co/8WWeOfvPyI — ONU News Português (@ONUNews) August 18, 2022

“Decidi estabelecer uma missão para apurar os fatos (…) É minha intenção nomear o General Carlos dos Santos Cruz do Brasil para liderar esta missão”, disse Guterres. Segundo ele, Santos Cruz é um “oficial respeitado com mais de 40 anos de experiência nacional e internacional em segurança pública e militar, inclusive como comandante de operações de manutenção da paz da ONU”.

Na Ucrânia, Santos Cruz será encarregado de investigar os fatos sobre uma explosão em um centro de detenção na região de Donetsk que deixou dezenas de mortos no final de julho. A missão de apuração de fatos foi um pedido dos governos da Ucrânia e da Rússia à ONU, à medida que ambos os lados falam de crimes de guerra e trocam acusações sobre autoria.

Os soldados ucranianos foram presos após o cerco a Mariupol, na Ucrânia, onde mais de 2.400 pessoas se abrigaram na gigante siderúrgica Azovstal. A resistência do grupo se tornou um símbolo da luta ucraniana contra a invasão russa, aguentando por quase três meses antes de render-se em maio.

Muitos soldados ucranianos foram levados para prisões em áreas controladas pela Rússia, como a região de Donetsk, uma área separatista no leste da Ucrânia que é administrada por autoridades separatistas apoiadas pela Rússia. Alguns retornaram à Ucrânia como parte de trocas de prisioneiros com a Rússia. Outros estão desaparecidos.

O governo russo afirma que o local, onde estavam prisioneiros militares ucranianos, poderia ter sido atacado por Kiev para impedir que eles revelassem informações sensíveis. A Ucrânia, por sua vez, afirma que se trata de um “crime de guerra deliberado” por parte de Moscou.

O general já comandou duas missões de paz das Nações Unidas, a Minustah, no Haiti, e a Monusco, na República Democrática do Congo, na África. Ele também produziu um relatório, conhecido como Santos Cruz Report, sobre o funcionamento de missões de paz pelo mundo.

“Eu fico muito honrado e tenho a certeza de que os companheiros que irão também ser selecionados pelas Nações Unidas são pessoas da mais alta qualidade, e isso é uma grande garantia para o nosso trabalho, para que possamos ter um resultado positivo sobre o assunto que vai ser tratado”, disse o militar à ONU News, agência de notícias da organização.