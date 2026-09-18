ONU diz ter documentado mais de mil casos de violência sexual durante guerra na Ucrânia

Mais de mil casos de violência sexual foram documentados desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, alertou nesta sexta-feira, 18, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Nove em cada dez incidentes foram cometidos por russos, segundo relatório.

“Estou profundamente alarmado com a prevalência desses atos atrozes (…) e temo que eles continuem (…) no contexto da violência implacável que testemunhamos diariamente na Ucrânia”, disse o alto comissário Volker Türk em um comunicado.

Com base em entrevistas confidenciais com centenas de vítimas de abusos cometidos por ambos os lados, assim como em documentos judiciais e registros oficiais, o relatório afirma que “1.004 casos de violência sexual foram documentados entre 24 de fevereiro de 2022, data em que a ofensiva russa contra a Ucrânia começou, e o final de julho” deste ano.

Esse número “representa apenas uma fração da realidade”, disse Danielle Bell, chefe da Missão de Observação dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, a jornalistas em Genebra.

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Do total de casos registrados, 89% foram atribuídos ao lado russo, particularmente a membros das Forças Armadas, da administração penitenciária e dos serviços de segurança nacional, e 11% a ucranianos.

A maioria das vítimas são homens, especialmente nos centros de detenção, embora mulheres e crianças também tenham sido submetidas a esses abusos, principalmente nos territórios ucranianos ocupados.

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“As violações documentadas incluem estupros coletivos, estupro individual, mutilação genital, choques elétricos e golpes nos genitais, assim como outros atos degradantes de natureza sexual”, afirmou a ONU.

Além de abusos, a guerra também já deixou mais de 2 milhões de militares mortos ou feridos desde o início da invasão russa, segundo um estudo divulgado em julho pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS), sediado em Washington. O levantamento aponta que a maior parte das perdas foi registrada do lado russo, evidenciando o alto custo humano de um conflito que entra em seu quinto ano.

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De acordo com a pesquisa, as forças de Moscou acumularam cerca de 1,4 milhão de baixas, das quais aproximadamente 450 mil correspondem a soldados mortos. Já a Ucrânia teria registrado entre 525 mil e 625 mil baixas, incluindo de 125 mil a 150 mil mortos.

Os autores do estudo ressaltam que os números devem ser tratados como estimativas, já que a Rússia é acusada de subnotificar suas perdas e o governo ucraniano não divulga oficialmente o balanço de mortos e feridos. Para chegar às projeções, os pesquisadores utilizaram dados de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outras fontes independentes.

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(Com informações da AFP).