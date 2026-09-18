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ONU diz ter documentado mais de mil casos de violência sexual durante guerra na Ucrânia

Nove em cada dez incidentes foram cometidos por russos, segundo relatório publicado nesta sexta

Por Sophia Paiva 18 set 2026, 15h09 | Atualizado em 18 set 2026, 15h09
Guerra entre Rússia e Ucrânia
Mulher reage à destruição parcial de um prédio após bombardeio em Sloviansk, Ucrânia. 14/04/2023 (ANATOLII STEPANOV/AFP)
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ONU diz ter documentado mais de mil casos de violência sexual durante guerra na Ucrânia Priorizar nos meus resultados Google

Mais de mil casos de violência sexual foram documentados desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022, alertou nesta sexta-feira, 18, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Nove em cada dez incidentes foram cometidos por russos, segundo relatório.

“Estou profundamente alarmado com a prevalência desses atos atrozes (…) e temo que eles continuem (…) no contexto da violência implacável que testemunhamos diariamente na Ucrânia”, disse o alto comissário Volker Türk em um comunicado.

Com base em entrevistas confidenciais com centenas de vítimas de abusos cometidos por ambos os lados, assim como em documentos judiciais e registros oficiais, o relatório afirma que “1.004 casos de violência sexual foram documentados entre 24 de fevereiro de 2022, data em que a ofensiva russa contra a Ucrânia começou, e o final de julho” deste ano.

Esse número “representa apenas uma fração da realidade”, disse Danielle Bell, chefe da Missão de Observação dos Direitos Humanos da ONU na Ucrânia, a jornalistas em Genebra.

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Do total de casos registrados, 89% foram atribuídos ao lado russo, particularmente a membros das Forças Armadas, da administração penitenciária e dos serviços de segurança nacional, e 11% a ucranianos.

A maioria das vítimas são homens, especialmente nos centros de detenção, embora mulheres e crianças também tenham sido submetidas a esses abusos, principalmente nos territórios ucranianos ocupados.

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“As violações documentadas incluem estupros coletivos, estupro individual, mutilação genital, choques elétricos e golpes nos genitais, assim como outros atos degradantes de natureza sexual”, afirmou a ONU.

Além de abusos, a guerra também já deixou mais de 2 milhões de militares mortos ou feridos desde o início da invasão russa, segundo um estudo divulgado em julho pelo Center for Strategic and International Studies (CSIS), sediado em Washington. O levantamento aponta que a maior parte das perdas foi registrada do lado russo, evidenciando o alto custo humano de um conflito que entra em seu quinto ano.

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De acordo com a pesquisa, as forças de Moscou acumularam cerca de 1,4 milhão de baixas, das quais aproximadamente 450 mil correspondem a soldados mortos. Já a Ucrânia teria registrado entre 525 mil e 625 mil baixas, incluindo de 125 mil a 150 mil mortos.

Os autores do estudo ressaltam que os números devem ser tratados como estimativas, já que a Rússia é acusada de subnotificar suas perdas e o governo ucraniano não divulga oficialmente o balanço de mortos e feridos. Para chegar às projeções, os pesquisadores utilizaram dados de inteligência dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outras fontes independentes.

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(Com informações da AFP). 

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