ONU diz que negocia com a Coreia do Norte para libertar soldado americano

O Comando das Nações Unidas disse nesta segunda-feira, 24, que estabeleceu contato com a Coreia do Norte e começou a negociar a libertação do soldado americano Travis King, preso semana passada após cruzar a fronteira fortificada do país sem autorização. Até o momento, a mídia estatal norte-coreana, que costuma comentar sempre que cidadãos dos Estados Unidos são detidos, permaneceu em silêncio sobre o caso.

De acordo com o tenente-general Andrew Harrison, oficial do Exército britânico que atua como vice-comandante do Comando das Nações Unidas, uma força multinacional, o diálogo é conduzido por meio de um mecanismo criado sob o armistício da Guerra da Coreia.

“A principal preocupação para nós é o bem-estar do soldado King”, disse Harrison. “Começamos a conversa com o exército da Coreia do Norte por meio dos mecanismos do acordo de armistício, mas não posso dizer nada que possa prejudicar esse processo.”

King servia o exército americano na Coreia do Sul quando atravessou a chamada Zona Desmilitarizada para a nação vizinha no dia 18 de julho, durante uma visita turística a uma aldeia fronteiriça. A situação colocou Washington em um novo dilema diplomático com Pyongyang, com quem mantém relações tensas devido ao seu arsenal e ambições nucleares.

+ Coreia do Norte ignora contatos sobre soldado americano preso, dizem EUA

Excursões como a de que King participava foram suspensas depois do ocorrido. Para fazer esses passeios, que são monitorados pelo Comando das Nações Unidas, é preciso inscrever-se com bastante antecedência e obter aprovação dos militares. Além disso, as visitas guiadas têm regras rígidas, incluindo código de vestimenta.

Continua após a publicidade

Atualmente, uma investigação analisa porque King foi autorizado a participar da excursão. O soldado cumpriu pena de prisão na Coreia do Sul, sob acusação de agressão e danos à propriedade pública, e deveria voltar para sua base militar em Fort Bliss, Texas, na semana passada, onde enfrentaria ação disciplinar.

+ Quem é o soldado americano que entrou na Coreia do Norte sem autorização

O incidente ocorre em um momento de grande tensão na península coreana. Na semana passada, a Coreia do Norte realizou testes de mísseis balísticos horas depois que um submarino com armas nucleares dos Estados Unidos chegou a um porto sul-coreano. Foi a primeira visita desse tipo desde a década de 1980 e serviu como um lembrete à Pyongyang de que Washington tem mísseis com capacidade nuclear a uma curta distância de ataque.

Além disso, no final da semana passada, a Coreia do Norte alertou que o posicionamento de porta-aviões, bombardeiros ou submarinos com mísseis americanos na Coreia do Sul pode configurar como uma violação do uso de armas nucleares, o que acarretaria em uma resposta na mesma moeda.

Continua após a publicidade

Siga