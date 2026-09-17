🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Mundo

ONU denuncia crimes de guerra cometidos pelos EUA durante guerra no Irã

Relatório das Nações Unidas também concluiu que autoridades iranianas cometeram crimes contra a humanidade durante repressão a protestos antigovernamentais

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h52 | Atualizado em 17 set 2026, 10h56
wewewew
Escola infantil em Minab, no Irã, destruída por ataque aéreo. 5/3/2026 (Stringer/Anadolu/Getty Images)
Continua após publicidade
ONU denuncia crimes de guerra cometidos pelos EUA durante guerra no Irã Priorizar nos meus resultados Google

Uma missão de investigação das Nações Unidas afirmou nesta quinta-feira, 17, ter encontrado “motivos razoáveis” para concluir que os Estados Unidos cometeram crimes de guerra em dois ataques realizados contra o Irã em fevereiro.

O relatório, que será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, analisou a atuação americana desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, concluindo que as forças dos EUA foram responsáveis por um ataque contra a escola primária Shajareh Tayyebeh, na cidade de Minab, no sul do Irã. O bombardeio matou 155 pessoas, incluindo 120 crianças, segundo um balanço das autoridades locais.

Para a missão, a escola era um alvo civil claramente identificável e não foram encontradas evidências de que o local estivesse sendo utilizado para fins militares. O documento afirma ainda que os Estados Unidos se basearam em informações de inteligência que indicavam a presença de um alto comandante militar iraniano no local, mas não verificaram adequadamente a informação antes de realizar o ataque.

Siga

“Em vez disso, os EUA direcionaram os ataques contra o prédio da escola sabendo que havia um risco substancial de atingir um objeto civil e agindo de forma imprudente quanto à possibilidade de que isso acontecesse”, diz o relatório.

Continua após a publicidade

A missão chegou à mesma conclusão sobre outro ataque americano contra um centro esportivo em Lamerd. Segundo o relatório, a ofensiva atingiu construções residenciais e uma escola nas proximidades, matando ou ferindo 22 civis. O Comando Central dos Estados Unidos, no entanto, afirmou, em março, que forças americanas não realizaram ataques contra a cidade naquele dia.

+ Anistia Internacional acusa Irã de assassinatos, tortura e estupros em repressão a protestos

Continua após a publicidade

O documento também concluiu que autoridades iranianas cometeram crimes contra a humanidade durante a repressão a protestos antigovernamentais que deixou centenas de mortos desde dezembro do ano passado. A missão da ONU responsabiliza o governo iraniano por uma série de violações durante as manifestações, incluindo assassinatos, tortura, prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e restrições severas à liberdade de expressão.

Ataque à escola primária

Em março, uma investigação preliminar concluiu que os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque contra a escola primária Shajareh Tayyebeh, segundo uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times.

De acordo com a investigação, o ataque de 28 de fevereiro ao prédio da instituição teria sido resultado de um erro de direcionamento por parte das Forças Armadas americanas, que realizavam ataques contra uma base iraniana adjacente, da qual o prédio da escola fazia parte anteriormente. Oficiais do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) criaram as coordenadas do alvo para o ataque usando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Inteligência de Defesa, disseram pessoas informadas sobre a investigação ao NYT.

Continua após a publicidade

O presidente Donald Trump, no entanto, declarou em junho que “ninguém” havia atacado deliberadamente uma escola no Irã.

Ataques deliberados a escolas, hospitais ou quaisquer estruturas civis são considerados um crime de guerra, de acordo com o direito internacional.
Publicidade
TAGS:
Crime
Estados Unidos
Governo do Irã
Guerra
ONU - Organização das Nações Unidas
Oriente Médio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).