ONU denuncia crimes de guerra cometidos pelos EUA durante guerra no Irã

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Uma missão da ONU concluiu que os Estados Unidos cometeram crimes de guerra em dois ataques no Irã em fevereiro, incluindo um a uma escola primária que matou 155 pessoas, sendo 120 crianças. O relatório aponta uso de inteligência desatualizada e ação imprudente. Leia a análise completa.

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Uma missão de investigação das Nações Unidas afirmou nesta quinta-feira, 17, ter encontrado “motivos razoáveis” para concluir que os Estados Unidos cometeram crimes de guerra em dois ataques realizados contra o Irã em fevereiro.

O relatório, que será apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Genebra, analisou a atuação americana desde o início da guerra, em 28 de fevereiro, concluindo que as forças dos EUA foram responsáveis por um ataque contra a escola primária Shajareh Tayyebeh, na cidade de Minab, no sul do Irã. O bombardeio matou 155 pessoas, incluindo 120 crianças, segundo um balanço das autoridades locais.

Para a missão, a escola era um alvo civil claramente identificável e não foram encontradas evidências de que o local estivesse sendo utilizado para fins militares. O documento afirma ainda que os Estados Unidos se basearam em informações de inteligência que indicavam a presença de um alto comandante militar iraniano no local, mas não verificaram adequadamente a informação antes de realizar o ataque.

“Em vez disso, os EUA direcionaram os ataques contra o prédio da escola sabendo que havia um risco substancial de atingir um objeto civil e agindo de forma imprudente quanto à possibilidade de que isso acontecesse”, diz o relatório.

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A missão chegou à mesma conclusão sobre outro ataque americano contra um centro esportivo em Lamerd. Segundo o relatório, a ofensiva atingiu construções residenciais e uma escola nas proximidades, matando ou ferindo 22 civis. O Comando Central dos Estados Unidos, no entanto, afirmou, em março, que forças americanas não realizaram ataques contra a cidade naquele dia.

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O documento também concluiu que autoridades iranianas cometeram crimes contra a humanidade durante a repressão a protestos antigovernamentais que deixou centenas de mortos desde dezembro do ano passado. A missão da ONU responsabiliza o governo iraniano por uma série de violações durante as manifestações, incluindo assassinatos, tortura, prisões arbitrárias, desaparecimentos forçados e restrições severas à liberdade de expressão.

Ataque à escola primária

Em março, uma investigação preliminar concluiu que os Estados Unidos foram responsáveis pelo ataque contra a escola primária Shajareh Tayyebeh, segundo uma reportagem publicada pelo jornal The New York Times.

De acordo com a investigação, o ataque de 28 de fevereiro ao prédio da instituição teria sido resultado de um erro de direcionamento por parte das Forças Armadas americanas, que realizavam ataques contra uma base iraniana adjacente, da qual o prédio da escola fazia parte anteriormente. Oficiais do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) criaram as coordenadas do alvo para o ataque usando dados desatualizados fornecidos pela Agência de Inteligência de Defesa, disseram pessoas informadas sobre a investigação ao NYT.

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O presidente Donald Trump, no entanto, declarou em junho que “ninguém” havia atacado deliberadamente uma escola no Irã.

Ataques deliberados a escolas, hospitais ou quaisquer estruturas civis são considerados um crime de guerra, de acordo com o direito internacional.