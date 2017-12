Ônibus escolar colide com trem na França

Um ônibus escolar colidiu com um trem em uma cidade do sul da França, informaram autoridades francesas. Segundo informações da agência France Bleu, quatro pessoas, incluindo duas crianças, morreram e outras sete ficaram gravemente feridas. Doze pessoas tiveram ferimentos leves. O ônibus transportava estudantes de 13 a 17 anos.

De acordo com o jornal britânico The Guardian, a Ministra do Transporte Élisabeth Borne descreveu o ocorrido como um “terrível acidente” e disse que estava viajando imediatamente para o local.

O acidente aconteceu entre as cidades de Millas e Saint-Feliu-d’Amont, no distrito de Perpignan, próximo a divisa com a Espanha e a cerca de 850 quilômetros ao sul de Paris.

“Todos os serviços de emergência foram mobilizados e uma unidade de coordenação de crise criada”, afirmou um funcionário da prefeitura de Millas à Reuters.

No Twitter, o presidente da França Emmanuel Macron escreveu: “Todos os meus pensamentos para as vítimas deste terrível acidente de um ônibus escolar e seus familiares. A mobilização do estado é total em seu socorro”.