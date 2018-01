Ônibus cai de precipício e mata pelo menos 25 pessoas no Peru

Pelo menos 25 pessoas morreram nesta terça-feira na queda de um ônibus de passageiros em um abismo de aproximadamente 100 metros em Huaral no Peru. O veículo foi atingido por um caminhão em uma estrada da costa central do país, informou a polícia local.

O acidente ocorreu pela manhã na rodovia Pasamayo em um trecho conhecido como “curva do diabo”, 45 quilômetros ao norte de Lima e “são ao menos 25 os mortos e seis os feridos encontrados até o momento”, disse à imprensa o coronel Dino Escudero, chefe da Divisão de Controle de Estradas da Polícia.

“A polícia e os bombeiros continuam trabalhando para resgatar as vítimas, mas acreditamos que o número de mortos pode aumentar”, acrescentou Escudero.

O ônibus, que viajava para Lima com 55 passageiros, procedente da cidade de Huacho, a 130 km ao norte da capital, ficou virado a metros do mar após cair do alto da rodovia, segundo imagens da TV.

Um helicóptero levou socorristas até o local do acidente, enquanto outros desceram caminhando, ajudados por cordas.

Segundo a agência Andina, os feridos estão sendo levados de helicóptero aos hospitais Carrion e Sabogal, na cidade de El Callao, e ao Hospital de Chancay.

Pelo Twitter, o ministro dos Transportes e Comunicações, Bruno Giuffra, lamentou o acidente e expressou solidariedade aos familiares das vítimas.

A agência peruana informou que o ônibus pertence à empresa San Martín de Porres.

