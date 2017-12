Ônibus avança sobre passagem de pedestres em Moscou. Há 4 mortos

Um ônibus avançou sobre uma passagem subterrânea lotada de pedestres em Moscou nesta segunda-feira, 25, matando ao menos quatro pessoas e deixando onze feridas, dizem agências de notícias russas.

Imagens feitas do local e divulgadas em redes sociais mostraram um ônibus saindo da pista e entrando degraus abaixo de uma passagem subterrânea de pedestres, esmagando várias pessoas debaixo de suas rodas.

O motorista do ônibus foi detido pela polícia, segundo a agência de notícias russa TASS. A polícia trabalha com as hipóteses de ele ter perdido o controle sobre o veículo ou ter enfrentado alguma falha técnica.

O incidente aconteceu numa das ruas mais movimentadas da capital russa, perto da estação de metrô de Slavyansky Boulevard. Esta segunda-feira é um dia normal na Rússia, onde o Natal da Igreja Ortodoxa será comemorado no dia 7 de janeiro.

Câmeras de segurança captaram o momento (ATENÇÃO: imagens fortes).

(com Reuters)