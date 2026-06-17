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ONG denuncia prefeitura chilena por gastar US$ 13 milhões com figurinhas da Copa

Colina, na Região Metropolitana de Santiago, teria comprado ao menos 1.700 álbuns do Mundial para 'atividades recreativas e educacionais'

Por Flávio Monteiro 17 jun 2026, 14h22
1.600 álbuns foram comprados junto à mesma empresa, em um processo dividido para evitar licitação pública
1.600 álbuns foram comprados junto à mesma empresa, em um processo dividido para evitar licitação pública (Erica Denhoff/Icon Sportswire/Getty Images)
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ONG denuncia prefeitura chilena por gastar US$ 13 milhões com figurinhas da Copa Priorize VEJA no Google

A prefeitura de Colina, no Chile, desembolsou US$ 13 milhões (aproximadamente R$ 66 milhões) na compra de álbuns e figurinhas da Copa do Mundo de 2026. De acordo com informações divulgadas pela ONG Fundação América Transparente na terça-feira 16, as autoridades locais teriam recorrido a uma manobra legal para adquirir os itens sem passar pelo processo de licitação pública.

“Quem nunca sonhou em terminar o álbum da Copa do Mundo? Na Corporação Municipal de Colina levam isso muito a sério, mas com o dinheiro de todos os vizinhos!”, denunciou a Fundação América Transparente em uma publicação nas redes sociais. A organização afirma que 1.700 álbuns foram adquiridos pelo poder público para apoiar “atividades recreativas e educacionais”, assim como um total de 47.600 figurinhas.

+ Pode custar caro, mas e daí? O tsunâmi do álbum de figurinhas da Copa já começou

Além dos valores elevados, a ONG apontou que a prefeitura municipal dividiu a aquisição em duas compras para escapar do processo de licitação pública.

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Manobra

Segundo a legislação do Chile, autoridades podem fazer aquisições especiais por meio das chamadas compras ágeis, limitadas a 100 UTM, uma unidade de medida utilizada no país para calcular impostos, multas e demais obrigações financeiras. Desde junho de 2026, o valor de 1 UTM ultrapassa os US$ 71 mil, de modo que o limite atual de compras sem licitação é levemente superior a US$ 7 milhões.

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Como, as compras da prefeitura de Colina ultrapassavam por muito esse valor, a aquisição foi dividida em dois processos iguais, com custo estimado em US$ 6.497.876, escapando, dessa forma, do limite da compra ágil.

“A prática é chamada de fragmentação de compras. É um caminho rápido para evitar a competição, a transparência e escolher manualmente”, denunciou a ONG. “Ao invés de abrir uma licitação, eles dividiram a aquisição em duas. E quem foi o sortudo vencedor de ambas as vendas? Exatamente o mesmo fornecedor: Grupo Tradenix SpA”, completou.

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Em uma nota enviada à emissora chilena T13, a prefeitura afirmou que seu objetivo ao adquirir os álbuns era “fortalecer a convivência escolar e o bem-estar de nossos alunos”, e que 12 mil estudantes foram contemplados pela compra. “A atividade permitiu que milhares de meninos e meninas saíssem das telas por um momento para compartilhar cara a cara novamente, trocar figurinhas, conversar e curtir juntos”, disse o comunicado.

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