A Anistia Internacional acusou, nesta quarta-feira, 25, Israel de adotar medidas que dificultam os nascimentos na Faixa de Gaza e pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) que investigue possíveis atos de genocídio relacionados à saúde reprodutiva. No mesmo dia, a Organização das Nações Unidas (ONU) alertou para o risco crescente de novos crimes de atrocidade contra palestinos e cobrou medidas preventivas dos Estados.

Em relatório dedicado às mulheres e meninas de Gaza, a organização afirma que as restrições impostas por Israel comprometeram a capacidade das palestinas de engravidar e levar adiante suas gestações. A repetição dessas medidas, apesar dos efeitos conhecidos, levanta, segundo a ONG, suspeitas graves de uma possível tentativa de impedir nascimentos. A Anistia ressalva, porém, que não pode afirmar categoricamente que essa tenha sido a intenção do governo israelense.

Publicado por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, o documento reúne, entre outras fontes, 228 entrevistas realizadas remotamente entre outubro de 2023 e outubro de 2026.

Restrições à saúde reprodutiva

A organização documenta casos de mulheres e meninas mortas ou feridas durante ataques israelenses enquanto buscavam atendimento médico ou estavam em maternidades. Duas socorristas relataram incidentes ocorridos no início de 2026, a algumas centenas de metros da chamada linha amarela, que delimita a área sob controle israelense em Gaza.

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Nas duas ocasiões, uma mulher prestes a dar à luz e a ambulância enviada para socorrê-la teriam sido atingidas por disparos, segundo os relatos.

A secretária-geral da Anistia, Agnès Callamard, afirmou que as ações israelenses impediram o acesso a tratamentos de fertilidade e contribuíram para complicações na gravidez, como abortos espontâneos e mortes fetais.

A falta de insumos médicos também prejudicou o acompanhamento das gestações, a assistência obstétrica e os cuidados pós-parto. A escassez de anestésicos e medicamentos para tratar hemorragias durante o parto teve consequências fatais em alguns casos, segundo a entidade.

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O relatório acrescenta que não há mais clínicas de fertilização in vitro (FIV) em funcionamento em Gaza e que milhares de embriões, espermatozoides e óvulos armazenados foram destruídos.

Israel rejeita acusações

Procurado pela agência France-Presse (AFP), o Cogat, órgão israelense responsável pela coordenação de assuntos civis nos territórios palestinos, acusou a Anistia de reproduzir relatos falsos do Hamas. O Ministério das Relações Exteriores de Israel classificou o documento como um “panfleto político disfarçado de estudo sobre direitos humanos” e rejeitou as acusações.

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O Cogat afirmou que mais de 27 mil toneladas de medicamentos e materiais médicos entraram em Gaza desde o início do cessar-fogo anunciado em outubro de 2025. Segundo o órgão, 35 hospitais estão em funcionamento no território, incluindo unidades especializadas em saúde da mulher e tratamentos de fertilidade.

A Anistia também afirma ter reunido provas de que grupos armados palestinos utilizaram hospitais para manter reféns e torturar palestinos. Por outro lado, diz não ter encontrado elementos que sustentem as alegações israelenses de que unidades hospitalares eram usadas como centros de comando do Hamas.

ONU alerta para violações

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O alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, afirmou que os ataques e as políticas de Israel indicam um risco crescente de novos “crimes de atrocidade” na Faixa de Gaza e na Cisjordânia.

“Estou extremamente preocupado com o caráter cada vez mais disseminado e sistemático das violações cometidas tanto na Cisjordânia quanto em Gaza. Nossos alertas não foram levados em consideração, e os crimes de atrocidade continuam a se repetir”, declarou.

A expressão abrange crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Segundo Türk, integrantes do alto escalão do governo israelense têm reiterado políticas de anexação, limpeza étnica e punição coletiva na Cisjordânia. Ele também condenou declarações de incitação ao ódio e à prática de violações que podem configurar esses crimes.

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“Todos os Estados têm a obrigação de agir, agora, para evitar novos crimes de atrocidade contra os palestinos”, afirmou. O alto-comissário defendeu investigações independentes, a responsabilização dos envolvidos e o apoio internacional ao trabalho dos tribunais.

Türk também chamou atenção para o agravamento da violência na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967. Segundo ele, os episódios se intensificaram após os ataques do Hamas contra Israel, em 7 de outubro de 2023, que desencadearam a guerra em Gaza.

O representante da ONU afirmou que civis continuam sendo mortos e que centenas de milhares de palestinos foram deslocados à força. Na Faixa de Gaza, a maior parte dos 2,1 milhões de habitantes vive em tendas ou abrigos improvisados, enquanto as Forças Armadas israelenses afirmam controlar mais de 60% do território.

Türk também lembrou ao Hamas e a outros grupos armados palestinos suas obrigações perante o Direito Internacional, incluindo a proteção de civis e o respeito às operações humanitárias.

A Anistia Internacional já havia acusado Israel de cometer genocídio contra a população palestina de Gaza em um relatório publicado em dezembro de 2024. O governo israelense rejeitou a acusação.