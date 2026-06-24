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Onda de calor na Europa se intensifica e autoridades fazem alerta para milhões de pessoas

Temperaturas máximas deverão ultrapassar 30°C para quase dois terços da população do continente

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 10h16
Uma turista se abana em Londres, na Inglaterra, durante a mais recente onda de calor, em 19 de junho de 2026.
Uma turista se abana em Londres, na Inglaterra, durante a mais recente onda de calor, em 19 de junho de 2026. (Richard Baker / In Pictures/Getty Images)
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Em meio à intensa onda de calor que atinge a Europa, pelo menos 94 milhões de pessoas devem sentir temperaturas acima de 35°C no continente nesta quarta-feira, 24, a maioria delas na França e na Espanha, de acordo com estimativas da agência de notícias AFP.

No total, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30°C para mais de 350 milhões de pessoas na Europa, o que representa quase dois terços da população do continente. Na União Europeia (UE), prevê-se que mais de 90 milhões de pessoas sejam afetadas por temperaturas superiores a 35°C, principalmente na França (50 milhões) e na Espanha (mais de 20 milhões). 

Andorra, Áustria, Bélgica, Grã-Bretanha, Croácia, França, Alemanha, Hungria, Itália, Luxemburgo, Polônia, Eslovênia, Espanha e Suíça estão todos sob avisos de calor de alto nível.

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O serviço meteorológico da França, Météo-France, informou que as temperaturas devem continuar atingindo “níveis excepcionalmente altos” nesta quarta e quinta-feira, com máximas ultrapassando os 40°C. Na terça-feira, o país registrou a noite mais quente desde o início das medições meteorológicas, em 1947. A temperatura média nacional atingiu 21,6°C, superando o recorde anterior de 2019.

Cerca de 40 pessoas morreram afogadas desde o dia 18 de junho na França, muitas delas jovens que procuravam rios, lagos e canais para escapar das altas temperaturas. O governo francês também investiga a relação do calor com a morte de dois irmãos, de 2 e 4 anos, encontrados dentro de um carro no sul do país. Outras três pessoas idosas morreram em decorrência de problemas de saúde agravados pelas temperaturas elevadas.

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A onda de calor excepcional também causou uma queda de energia no oeste da França, deixando cerca de 68.000 residências sem luz na quarta-feira.

Já no sul da Inglaterra, as temperaturas chegaram a 34,6°C e podem alcançar os 39°C nos próximos dias, com sensação térmica superior a 40°C devido à alta umidade. Diante do cenário, o Reino Unido emitiu um raro alerta vermelho de calor extremo, classificação que indica risco à vida.

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O Ministério da Saúde da Itália também emitiu alertas vermelhos para 16 cidades nesta quarta, incluindo Roma, Milão, Florença e Turim afetadas, informou a agência Associated Press.

Além disso, mais de 1.100 escolas tiveram as atividades suspensas ou parcialmente interrompidas nesta semana no continente europeu.

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que a onda de calor está “colocando a saúde das pessoas em risco”.

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“Os dados são claros: as temperaturas em toda a Europa estão aumentando aproximadamente o dobro da taxa média global, elevando a probabilidade e a gravidade do calor extremo no futuro”, disse Ghebreyesus.

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