Onda de calor intensifica incêndios na Europa, deixando milhares de deslocados

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Uma onda de calor sem precedentes intensifica incêndios florestais na França, Espanha e Portugal, forçando milhares a evacuarem suas casas. Mais de 17 mil hectares de vegetação foram consumidos, enquanto bombeiros enfrentam condições desafiadoras e a UE envia reforços. A situação é alarmante e ligada às mudanças climáticas.

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A onda de calor que assola a Europa intensificou incêndios florestais na França, na Espanha e em Portugal durante este fim de semana, forçando milhares de pessoas a deixarem suas casas. As chamas já consumiram mais de 17 mil hectares de vegetação nos três países.

Na França, quase 600 bombeiros atuam no combate a um incêndio em Trévillach, perto da fronteira com a Espanha. O fogo devastou cerca de 4,6 mil hectares e obrigou a retirada de mais de 10 mil moradores de duas dezenas de cidades e vilarejos.

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O incêndio também atingiu a área onde passa a terceira etapa do Tour de France, a corrida de ciclismo de estrada mais famosa do mundo. Embora a prova tenha sido mantida, o acesso do público foi restringido para facilitar o trabalho das equipes de emergência.

O ministro do Interior francês, Laurent Nunez, afirmou que a temporada de incêndios parece ter começado cerca de um mês antes do habitual e alertou que ventos fortes podem dificultar ainda mais o combate às chamas. A União Europeia anunciou o envio de quatro aeronaves de combate a incêndios do Chipre e da Suécia para reforçar as operações no país.

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Na Espanha, um incêndio perto de Costa Brava queimou mais de 2,2 mil hectares em dois dias, atingindo gravemente a área natural protegida de Gavarres. As autoridades catalãs informaram que o fogo deve ser totalmente extinto ao longo da semana. Em outra frente, cerca de 500 pessoas precisaram deixar suas casas após um incêndio alcançar o parque natural de Sierra de Espadán, na província de Castellón.

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Em Portugal, o maior incêndio ocorreu no norte do país, onde cerca de 1,2 mil bombeiros combateram um fogo que já destruiu aproximadamente 13 mil hectares de floresta e vegetação. Segundo os serviços de emergência, cerca de 80% das chamas já estavam controladas no domingo.

O responsável da Proteção Civil, José Costa, informou que o incêndio se espalhou por cerca de 35 quilômetros desde que começou, na quinta-feira. Nove pessoas sofreram queimaduras, e Portugal recebeu reforço de aviões e equipes enviados por Espanha e Itália após solicitar ajuda internacional.

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O continente europeu tem experimentado ondas de calor intenso, que deixaram pelo menos 4,7 mil mortos neste ano e são amplamente associadas às mudanças climáticas.

Diversas regiões de Portugal, Espanha e do sul da França elevaram os níveis de alerta para as altas temperaturas neste domingo. A previsão dos meteorologistas é que a massa de ar quente avance para o norte da Europa ao longo da semana e permaneça até o próximo fim de semana.