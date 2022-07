Com calor extremo, Europa tem novos incêndios e milhares são evacuados França e Espanha foram atingidas por fogo entre sexta e sábado, a e população teve que deixar suas casas Por Redação Atualizado em 16 jul 2022, 17h47 - Publicado em 16 jul 2022, 16h19

Novos focos de incêndio atingiram a Espanha e a França nesse sábado, 16, em meio a onda de calor extremo que assola a Europa nas últimas semanas. Segundo as autoridades locais, cerca de 14 000 pessoas foram evacuadas da região francesa de Gironda, onde 1 200 bombeiros tentam conter as chamas que consomem mais de 10 000 hectares.

No último alerta meteorológico, 38 dos 96 departamentos da França foram listados em alerta “laranja” para calor e fogo. “Temos um incêndio que continuará a se espalhar enquanto não for estabilizado”, disse Vincent Ferrier, vice-prefeito da cidade de Langon, em entrevista coletiva.

Com a temperatura nas alturas, a Espanha também registrou novos incêndios nesse sábado, dias depois de os termômetros ultrapassarem os 45 ºC. Em Málaga, no sul do país, mais de 3 000 pessoas foram evacuadas, e a coluna de fumaça assustou turistas que aproveitavam as praias da região=. Focos também foram registrados na costa norte, no centro de Castilla y Léon e na Galícia. Segundo dados do Instituto de Saúde Carlos III, a onda de calor causou 360 mortes.

Do outro lado do Mediterrâneo, no Marrocos, os incêndios devastaram mais de 2 000 hectares de floresta, matando pelo menos uma pessoa, disseram autoridades locais. Mais de 1 000 famílias foram evacuadas e aviões apagaram a maior parte do fogo na noite de sexta-feira, mas os bombeiros ainda trabalham para conter três focos persistentes perto de Larache.

Em Portugal também ainda há esforços para acabar com as chamas, mas o fogo parece ter dado uma trégua com a queda das temperaturas, depois que picos de 40 ºC levaram à morte de 238 pessoas entre os dias 7 e 13 de julho, segundo dados do Ministério da Saúde. “Tivemos grandes incêndios e não queremos que eles sejam reativados. Manteremos extrema vigilância neste fim de semana”, disse o comandante do Serviço de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, a repórteres nesse sábado.

Nas últimas semanas, as temperaturas altas afetaram vários países do hemisfério norte. A situação é pior na Europa, onde o número de ondas de calor nos últimos 42 anos aumentou de três a quatro vezes mais rápido do que na América do Norte, segundo um estudo publicado no jornal científico Nature.