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Onda de calor derrete asfalto e paralisa transporte em cidade da Alemanha

Em Leipzig, revestimento no entorno dos trilhos dos bondes amoleceu em meio a temperaturas superiores a 40°C

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 14h58 | Atualizado em 30 jun 2026, 15h55
Temperaturas superiores a 40 graus causam danos significativos à infraestrutura de bondes em Leipzig, na Alemanha.
Temperaturas superiores a 40 graus causam danos significativos à infraestrutura de bondes em Leipzig, na Alemanha.  (Heiko Rebsch/picture alliance/Getty Images)
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Onda de calor derrete asfalto e paralisa transporte em cidade da Alemanha Priorize VEJA no Google

A onda de calor que assola a Europa desde o fim de junho provocou uma paralisação das estradas e do transporte na cidade de Leipzig, na Alemanha, no sábado, 27, após o derretimento do revestimento no entorno dos trilhos dos bondes em meio a temperaturas superiores a 40°C.

A LVB, empresa de transporte de Leipzig, informou que as altas temperaturas fizeram com que o material de vedação de asfalto e concreto escorresse para os desvios e trilhos, bloqueando a circulação. O problema foi agravado pelo atrito provocado pela passagem dos bondes, que arrastaram o asfalto amolecido por vários metros e ampliaram as obstruções.

“A massa entre os trilhos e o asfalto se liquefez e chegou a empelotar em alguns pontos”, confirmou uma porta-voz da LVB ao jornal alemão Leipziger Zeitung.

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Inicialmente, a LVB havia suspendido o serviço apenas até a noite de domingo, mas paralisação precisou ser estendida até a madrugada de segunda-feira.

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Além dos bondes, parte da frota de ônibus de Leipzig também foi retirada de circulação por causa das altas temperaturas. No sábado, a sobrecarga na rede elétrica ainda afetou supermercados da cidade, que tiveram dificuldades para manter os sistemas de refrigeração funcionando.

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Calor intenso

A onda de calor na Alemanha quebrou recordes históricos de calor por três dias seguidos. A temperatura máxima, de 41,7ºC, foi registrada em Coschen, no estado de Brandemburgo, na fronteira com a Polônia.

Na Europa, a onda de calor já provocou mais de 1.300 mortes associadas às altas temperaturas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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O fenômeno, que continua avançando em direção ao leste do continente, levou diversos países a decretar medidas de emergência após sucessivos recordes de temperatura.

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Em publicação nas redes sociais, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o calor extremo se tornou um dos principais riscos à saúde pública na região.

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