Onda de calor derrete asfalto e paralisa transporte em cidade da Alemanha

A onda de calor que assola a Europa desde o fim de junho provocou uma paralisação das estradas e do transporte na cidade de Leipzig, na Alemanha, no sábado, 27, após o derretimento do revestimento no entorno dos trilhos dos bondes em meio a temperaturas superiores a 40°C.

A LVB, empresa de transporte de Leipzig, informou que as altas temperaturas fizeram com que o material de vedação de asfalto e concreto escorresse para os desvios e trilhos, bloqueando a circulação. O problema foi agravado pelo atrito provocado pela passagem dos bondes, que arrastaram o asfalto amolecido por vários metros e ampliaram as obstruções.

“A massa entre os trilhos e o asfalto se liquefez e chegou a empelotar em alguns pontos”, confirmou uma porta-voz da LVB ao jornal alemão Leipziger Zeitung. Continua após a publicidade Inicialmente, a LVB havia suspendido o serviço apenas até a noite de domingo, mas paralisação precisou ser estendida até a madrugada de segunda-feira. Siga ENTRAR NO CANAL GOOGLE NEWS GOOGLE DISCOVER Seguir no Instagram Seguir no YouTube Seguir no X Seguir no Linkedin Seguir no Threads Seguir no Tiktok Seguir no Telegram Além dos bondes, parte da frota de ônibus de Leipzig também foi retirada de circulação por causa das altas temperaturas. No sábado, a sobrecarga na rede elétrica ainda afetou supermercados da cidade, que tiveram dificuldades para manter os sistemas de refrigeração funcionando. Continua após a publicidade Continua após a publicidade Calor intenso A onda de calor na Alemanha quebrou recordes históricos de calor por três dias seguidos. A temperatura máxima, de 41,7ºC, foi registrada em Coschen, no estado de Brandemburgo, na fronteira com a Polônia. Na Europa, a onda de calor já provocou mais de 1.300 mortes associadas às altas temperaturas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Continua após a publicidade O fenômeno, que continua avançando em direção ao leste do continente, levou diversos países a decretar medidas de emergência após sucessivos recordes de temperatura. Continua após a publicidade Em publicação nas redes sociais, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que o calor extremo se tornou um dos principais riscos à saúde pública na região.