Onda de calor causou 3.700 mortes acima do esperado na Europa

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Uma onda de calor extremo atingiu a Europa em junho, resultando em mais de 3.700 mortes acima do esperado em França, Bélgica e Holanda. A população idosa foi a mais vulnerável, com dados preliminares apontando para um cenário preocupante. Governos implementaram medidas excepcionais para proteger a população. Entenda a dimensão do impacto.

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França, Bélgica e Holanda registraram 3.700 mortes acima do esperado durante a onda de calor extremo que atingiu boa parte da Europa no mês de junho. Segundo as autoridades locais, os números são preliminares e ainda podem aumentar.

A França registrou o maior número de vítimas. De acordo com a ministra da Saúde, Stephanie Rist, cerca de 2.025 mortes em excesso foram contabilizadas durante o período. O crescimento mais expressivo ocorreu na parcela da população com mais de 45 anos.

Dados da autoridade francesa de saúde pública mostram que as mortes em domicílio cresceram 91% entre 22 e 28 de junho na comparação com a semana anterior. Também houve alta nos óbitos em casas de repouso e unidades de saúde.

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Na Bélgica, o Ministério da Saúde informou um excesso de aproximadamente 1.200 mortes entre 18 e 29 de junho, acrescentando que 530 dessas mortes ocorreram entre pessoas com 85 anos ou mais.

“Tal excesso de mortalidade durante uma onda de calor não tem precedentes em nosso país”, afirmou o ministério belga em um comunicado.

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Já na Holanda, as autoridades estimaram cerca de 480 mortes acima do esperado relacionadas às altas temperaturas. A maioria das vítimas tinha mais de 80 anos, reforçando o maior risco enfrentado pela população idosa durante episódios de calor extremo. Calor intenso Continua após a publicidade A onda de calor que atingiu a Europa na segunda quinzena de junho levou temperaturas acima de 35°C a mais de dois terços da população do continente, onde vivem cerca de 410 milhões de pessoas, segundo uma análise da agência de notícias AFP. Continua após a publicidade O levantamento considerou o período entre 15 e 30 de junho e cruzou registros diários de temperatura máxima do Observatório Europeu da Seca com dados populacionais do Centro Comum de Pesquisa da União Europeia. Continua após a publicidade Diante das altas temperaturas, governos locais adotaram medidas excepcionais para reduzir os riscos à população. Na França, Paris proibiu temporariamente o consumo de bebidas alcoólicas em áreas públicas e cancelou a tradicional Parada do Orgulho LGBTQIA+ para evitar sobrecarga dos serviços de emergência. Na Holanda, o festival de música Defqon.1 foi cancelado após a emissão inédita de alerta vermelho para calor extremo. Em diversas cidades europeias, escolas suspenderam aulas, parques alteraram horários de funcionamento e autoridades ampliaram campanhas para orientar a população sobre hidratação e exposição ao sol.