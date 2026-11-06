Onda de ameaças de bomba na Europa chega a emissoras de TV e interrompe transmissões

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Emissoras de televisão em diversos países da Europa receberam ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, com mensagens alertando que “o relógio está correndo”. O incidente provocou o esvaziamento de prédios e a suspensão de programas, somando-se a uma onda de ameaças a aviões e ciberataques pelo continente. Saiba mais sobre a “guerra psicológica” em curso.

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Emissoras de televisão de diferentes países na Europa receberam ameaças de bomba nesta sexta-feira, 6, acompanhadas de mensagens alertando que “o relógio está correndo”. Os avisos provocaram o esvaziamento de prédios e a suspensão temporária de programas, em meio a uma onda de ameaças semelhantes contra aviões que afetaram mais de trinta voos nesta semana e a ciberataques contra frigoríficos pelo continente.

“Queremos que o mundo inteiro saiba sobre nós, por isso um de nossos agentes colocou um dispositivo explosivo em seu prédio”, dizia um dos e-mails encaminhados às emissoras. “Ele será detonado em 45 minutos. O relógio está correndo. ”

Entre os veículos atingidos estão a emissora irlandesa RTE, a britânica Sky e o canal privado búlgaro Nova TV, além de outras empresas de comunicação. Segundo as emissoras, nenhum artefato explosivo foi localizado nos estabelecimentos.

Na RTE, parte da programação foi substituída por músicas e mensagens gravadas, em interrupções que chegaram a durar três horas — o prédio foi liberado após uma operação policial que durou mais de três horas. Na capital da Bulgária, Sófia, policiais foram enviados à redação da Nova TV, que precisou ser esvaziada para a realização de uma vistoria.

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Onda de ameaças

Os alertas surgiram após uma sequência de falsas ameaças de bomba contra aviões comerciais em ao menos três dias nesta semana, afetando trajetos em países como Sérvia, Finlândia e Espanha. Nesta sexta, cerca de 18 voos foram afetados.

Os episódios obrigaram dezenas de aeronaves a mudar de rota, realizar pousos de emergência e passar por inspeções de segurança. Até agora, porém, nenhum explosivo foi encontrado.

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As ocorrências também aumentaram a preocupação com a recente onda de ataques digitais e outras ações criminosas, incluindo invasões cibernéticas que atingiram supermercados em 15 países europeus nas últimas semanas.

O chanceler espanhol, José Manuel Albares, declarou à emissora nacional TVE que, embora leve tempo para determinar exatamente o que ocorreu, “não pode ser mera coincidência que tantos incidentes, com exatamente o mesmo modus operandi, estejam acontecendo por toda a Europa”.

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“A suposição mais razoável é que estamos diante de uma tentativa de agressão híbrida e de uma forma de guerra psicológica”, afirmou ele nesta sexta, acrescentando que a Europa precisa estar preparada para mais desafios desse tipo.

‘Recado ao Ocidente’

A identidade dos responsáveis pelas ameaças desta sexta ainda não foi esclarecida. Os e-mails recebidos pela RTE e pela Nova TV foram assinados com o nome Mikhail Andropov, e o suposto autor se apresentava como um dos líderes do grupo responsável pelas ameaças contra aviões ao longo desta semana.

“Isso é apenas o começo. O que aconteceu nesta semana é somente uma pequena parte do que espera a Europa em um futuro próximo”, afirmava o texto.

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O sobrenome do remetente pode fazer alusão a Yuri Andropov, ex-secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética. Além disso, o título do e-mail, “Mensagem ao Ocidente”, faz referência ao nome de uma biografia de Andropov, intitulada “Novo Desafio ao Ocidente”. Ainda não se sabe se esses elementos indicam uma possível ligação dos responsáveis com a Rússia ou configuram uma tentativa de direcionar as suspeitas para Moscou.

O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, afirmou que os órgãos de segurança europeus ainda não conseguiram determinar se as ameaças direcionadas ao setor de aviação e às empresas de comunicação são ou não parte de uma ação coordenada.

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“Isso apenas demonstra como pode ser relativamente simples provocar transtornos e comprometer o funcionamento normal da sociedade por meio de atividades não convencionais desse tipo, planejadas para causar perturbação, medo e ansiedade”, declarou Martin à rádio RTE, pouco depois da retomada da programação jornalística, transmitida a partir de uma unidade externa. “Precisamos manter a calma”, acrescentou.