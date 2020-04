OMS pede ao governo americano reconsiderar corte no financiamento

Trump ameaça suspender os fundos americanos porque acusa a OMS de ter cometido erros na resposta à pandemia. “Eles perderam a oportunidade. Eles poderiam ter alertado meses antes”, disse o presidente americano, que ainda alegou ser a organização “centrada” na China, ou seja, nos interesses do governo do presidente chinês, Xi Jinping.

Em meio a essas críticas, Adhanom defendeu sua decisão de declarar emergência de saúde pública internacional, que é seu nível mais alto de alerta, somente em 30 de janeiro. “Pensando em retrospectiva, acho que declaramos a emergência no momento certo e quando o mundo teve tempo suficiente para responder”, disse, para acrescentar que, naquela data, havia apenas 82 casos da Covid-19 fora da China e nenhuma morte.

O anúncio do governo americano sobre a suspensão do financiamento foi duramente criticado pela comunidade internacional. A China afirmou estar “profundamente preocupada” com o anúncio do presidente americano. “Esta decisão vai reduzir a capacidade da OMS e minar a cooperação internacional contra a epidemia”, lamentou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores.