OIM: Militares na fronteira vão aumentar mortes e lucro de traficantes

zoom_out_map 1 /53 Migrantes pegam carona na traseira de um caminhão em Juchitán de Zaragoza, no México - 01/11/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

zoom_out_map 2 /53 Novo grupo de imigrantes realizam caravana em San Salvador, cidade localizada em El Salvador, rumo aos Estados Unidos - 31/10/2018 (Marvin Recinos/AFP)

zoom_out_map 3 /53 Imigrantes da América Central carregam seu celulares na cidade mexicana de Juchitán de Zaragoza, durante caravana rumo aos Estados Unidos - 30/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 4 /53 Imigrantes são vistos exaustos em fila para embarcarem em ônibus, na cidade mexicana de Niltepec - 30/10/2018 (Rebecca Blackwell/AP)

zoom_out_map 5 /53 Pai carrega filho durante passagem pelo rio Suchiate, localizado na cidade mexicana de Ciudad Hidalgo, durante caravana de imigrantes da América Central, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 6 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, localizado em Ciudad Hidalgo, no México, rumo aos Estados Unidos - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 7 /53 Imigrante carrega sua filha no colo durante recebimento de alimentos em Tapanatepec, no México - 28/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 8 /53 Vista aérea mostra caravana de imigrantes hondurenhos na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 9 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos forçam portão na fronteira entre a Guatemala e o México - 28/10/2018 (Santiago Billy/AFP)

zoom_out_map 10 /53 Imigrantes hondurenhos pegam carona em caminhões na cidade de San Pedro Tapanatepec, sul do México, rumo aos Estados Unidos - 27/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 11 /53 Novo grupo de imigrantes hondurenhos atravessam o rio Suchiate, na fronteira entre a Guatemala e o México - 29/10/2018 (Carlos Garcia Rawlins/Reuters)

zoom_out_map 12 /53 Melvin Marquez, de Honduras, relaxa depois de tomar banho em um rio em Pijijiapan, México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 13 /53 Imigrantes hondurenhos que seguem a caravana para os EUA param para se banhar em um rio em Pijijiapan, no México - 25/10/2018 (Rodrigo Abd/AP)

zoom_out_map 14 /53 Imigrantes são vistos entre os eixos de um caminhão na estrada para Mapastepec de Huixtla, México, enquanto seguem para os Estados Unidos - 24/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 15 /53 Imigrantes hondurenhos descansam na praça principal de Pijijiapan, estado de Chiapas, no México, durante a caravana de imigração para os EUA - 25/10/2018 (Guillermo Arias/AFP)

zoom_out_map 16 /53 Imigrante hondurenha é puxada para conseguir subir em um caminhão que toma rumo aos Estados Unidos, em direção à fronteira mexicana, em Chiquimula, na Guatemala - 24/10/2018 (Luis Echeverria/Reuters)

zoom_out_map 17 /53 Migrantes hondurenhos pulam grades ao tentar entrar no México em Tecun Uman, Guatemala - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 18 /53 Migrante de Honduras se prepara para pular no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 19 /53 Migrantes hondurenhos andam por floresta após atravessar o rio Lempa deixando Honduras com destino aos Estados Unidos - 17/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 20 /53 Migrantes hondurenhos tentam chegar a fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 21 /53 Migrantes hondurenhos aguardam abertura de ponte no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 22 /53 Migrantes hondurenhos seguem em caravana com destino ao Estados Unidos pela cidade de Quezaltepeque, Guatemala - 16/10/2018 (John Moore/Getty Images)

zoom_out_map 23 /53 Menina hondurenha e sua família seguem de carro com a caravana que tem como destino os Estados Unidos - 17/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 24 /53 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos tomam banho com canecas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 25 /53 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 26 /53 Imigrante é visto na fronteira entre Guatemala e México enquanto aguarda para atravessar para o solo mexicano - 23/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 27 /53 Imigrantes hondurenhos dormem juntos ao relento de uma praça pública em Tapachula, no México - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 28 /53 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos, se lavam utilizando garrafas plásticas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 29 /53 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 30 /53 Imigrantes hondurenhos aguardam para atravessar a fronteira entre Ciudad Tecun Uman, na Guatemala, e Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 31 /53 Migrantes hondurenhos atravessam a fronteira da Guatemala com o México, na altura da cidade de Tapachula - 22/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 32 /53 Imigrantes hondurenhos embarcam em caminhão rumo à Tapachula, no México - 22/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 33 /53 Garota dorme próxima de pão que foi doado para imigrantes hondurenhos, nos arredores da cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 34 /53 Imigrantes caminham por uma rodovia perto da fronteira com a Guatemala enquanto seguem seu caminho para tentar entrar nos Estados Unidos, em Tapachula, no México - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 35 /53 Imigrante hondurenho que segue para os Estados Unidos olha para o Rio Suchiate que separa o México, à direita, e a Guatemala, à esquerda, em uma ponte coberta por roupas secas em Tecun Uman, na Guatemala - 21/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 36 /53 Imigrante que aguarda para seguir viagem até os Estados Unidos é fotografado junto com um arco-iris em Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 37 /53 Caminhonetes abarrotadas de imigrantes que se dirigem para os Estados Unidos são vistos chegando a Tapachula, no México - 21/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 38 /53 Crianças hondurenhas brincam em uma fonte na cidade de Tapachula, no México, durante uma pausa da caravana que se dirige para os Estados Unidos - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 39 /53 Imigrante hondurenho protege seu filho depois que outros imigrantes, parte de uma caravana que tentava chegar aos Estados Unidos, invadiram um posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 40 /53 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 41 /53 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 42 /53 Imigrantes hondurenhos participam de uma caravana em direção aos Estados Unidos, na estrada que liga Ciudad Hidalgo e Tapachula, estado de Chiapas, México - 21/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 43 /53 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, esperam a abertura do portão da ponte que liga o México e a Guatemala em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 44 /53 Menino hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, é fotografado na ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 45 /53 Policiais tentam conter um enorme grupo de imigrantes hondurenhos que tentavam atravessar a fronteira da Guatemala para entrar no México, em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 46 /53 Imigrante hondurenho segura uma criança ao descer de uma ponte que liga México e Guatemala para evitar o posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, no México - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 47 /53 Imigrante hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, olha através do portão da ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 48 /53 Imigrantes hondurenhos que se dirigem em caravana para os Estados Unidos realizam manifestação exigindo que as autoridades permitam que o resto do grupo atravesse em Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, no México, após a travessia da Guatemala - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 49 /53 Jjovem, integrante de um grupo de migrantes hondurenhos que segue em caravana para os Estados Unidos, fica na "Igreja das Três Caidas", em Tecun Uman, na fronteira com o México - 18/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 50 /53 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, caminham em uma ponte durante sua viagem na Cidade da Guatemala, Guatemala - 18/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 51 /53 Migrante hondurenho é visto com bandeira, próximo da fronteira entre a Guatemala e o México, no território de Ciudad Tecun Uman - 19/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 52 /53 Imigrantes hondurenhos entram em confronto com policiais, forçando a entrada na fronteira de Honduras com a Guatemala, no território de Ocotepeque - 19/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 53/53 Imigrantes de Honduras em posto de controle entre Guatemala e México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) advertiu nesta sexta-feira que a militarização da fronteira dos Estados Unidos com o México será pouco útil para dissuadir as caravanas de imigrantes da América Central. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta semana o envio de 5.200 soldados para a divisa e alertou que o contingente poderá alcançar 15.000 homens.

“Estamos dizendo repetidas vezes e no mundo todo que as barreiras e as fronteiras militarizadas não costumam dissuadir os que tentam atravessá-las”, disse Joel Millman, porta-voz da OIM, para quem as forças de segurança causarão o aumento dos lucros dos traficantes de pessoas e do número de mortos.

Millman deu essa declaração ao ser perguntado, em entrevista coletiva, sobre o plano de Trump de enviar até 15.000 soldados para barrar as caravanas de imigrantes centro-americanos. Nesta sexta-feira, o presidente americano voltou atrás em sua declaração, um dia antes, de que eventuais pedradas de imigrantes contra as forças dos Estados Unidos na fronteira seriam respondidas a bala. Em seu recuo, disse que os agressores somente serão presos.

“Espero que não [aconteça]. Mas se alguém atirar pedras – como fizeram no México – vamos considerar que é um ataque com uma arma de fogo, porque a diferença não é muita”, disse Trump, na quinta-feira (1). “Querem atirar pedras aos nossos militares? As nossas forças vão responder com tiros.”

Parte do sistema das Nações Unidas, a OIM assinalou que continuará a dar apoio aos migrantes. O chefe da OIM no México, Christopher Gascón, afirmou que a organização “mantém sua posição de que os direitos humanos e as necessidades básicas de todos os migrantes devem ser respeitados com independência de sua condição migratória”.

O porta-voz da OIM lembrou que, atualmente, as caravanas estão “a milhares de quilômetros de distância” da fronteira. Há três caravanas a caminho dos Estados Unidos neste momento. A primeira, que saiu de San Pedro Sula, em Honduras, atraiu cerca de 7.000 integrantes e seus membros se dispersaram ao ingressar no está no México. Cerca de 300 deles estão nesta sexta-feira na cidade de Donají, na divisa entre os estados de Oaxaca e Veracruz.

Outras duas caravanas se formaram na Guatemala e em El Salvador. Esta última conseguiu ingressar nesta sexta-feira no México. Centenas de migrantes pediram refúgio no México, desistindo do projeto inicial de alcançar os Estados Unidos. As caravanas a pé devem chegar à fronteira somente em dezembro.

“Esta e outras caravanas são um fenômeno que existe há muitos anos, pelo menos dez ou mais. Falar de invasão ou coisas assim implica em assumir que este é um fenômeno novo e acho que ninguém na OIM compartilha dessa opinião”, explicou o porta-voz.

O porta-voz da Agência das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Babar Baloch, declarou que toda pessoa que foge do perigo tem o direito a ser recebida. “Qualquer pessoa que fuja de um conflito, de uma perseguição ou que se sinta insegura em seu próprio país deve ter acesso ao território e a um procedimento de asilo, assim como a ser recebida humanamente e a ser tratada com justiça. Pedimos humanidade e que esta discussão seja afastada da política”, respondeu o porta-voz.

(Com EFE)