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‘Ofensa à cultura’: chef italiano é demitido após se recusar a colocar abacaxi na pizza

Caso aconteceu em restaurante na Austrália; Davide Tamburella recorreu da decisão na Justiça

Por Luiza Zubelli 5 nov 2026, 17h02 | Atualizado em 5 nov 2026, 17h24
Pizza redonda com borda crocante e dourada, coberta por queijo derretido, pedaços de abacaxi e grãos de milho, sobre papel manteiga
 (Viktoriia Drobot/Getty Images)
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‘Ofensa à cultura’: chef italiano é demitido após se recusar a colocar abacaxi na pizza Priorize VEJA no Google

Um chef italiano foi demitido de um restaurante em Brisbane, na Austrália, por se recusar a colocar abacaxi na pizza. Como justificativa, Davide Tamburella disse que considerava a atitude uma “ofensa à sua cultura”.

O caso ocorreu em maio, no restaurante La Costa, duas semanas após uma reunião com a gerência, que reclamou diversas vezes sobre o comportamento do chef. Entre as queixas feitas, estava a recusa de Tamburella em servir pizza de presunto e abacaxi aos convidados em um evento. Na ocasião, o italiano declarou que nenhuma ordem da gerência “precisava ser seguida se fosse ofensiva à sua cultura”.

Abacaxi na Justiça

As informações vieram à tona depois que o chef recorreu à Comissão de Trabalho Justo da Austrália, alegando ter sido demitido de forma injusta. Em sua decisão, divulgada na terça-feira 3, a comissão observou que a atitude de Tamburella se devia ao fato de “ele considerar, como italiano, que colocar abacaxi na pizza é um insulto à sua cultura”.

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O restaurante também afirmou que esta foi a terceira vez nos últimos quatro anos que Tamburella não quis colocar frutas em pizzas servidas no local. Em outra ocasião, ele já havia solicitado que seu chefe “verificasse o quão importante é para os italianos não colocar abacaxi na pizza”.

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Durante o processo, o estabelecimento alegou que o italiano usava linguagem imprópria de forma recorrente e demonstrava frustração com o ambiente de trabalho.

Terra dos abacaxis

Um incidente ocorrido no trabalho em abril deste ano também foi mencionado no documento que oficializou a decisão da comissão. Na ocasião, Tamburella fraturou ossos da mão direita ao bater em um corrimão de metal no restaurante.

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O chef de cozinha esperava que o restaurante fosse o patrocinador de um visto para ele, que permite que trabalhadores qualificados ganhem residência permanente no país. Porém, após ser demitido, o estabelecimento não deu continuidade ao processo.

Segundo a decisão da comissão, ele perdeu a ação por demissão injusta devido ao fato de o pedido ter sido apresentado fora do prazo.

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O estado de Queensland, onde o restaurante fica, produz todos os abacaxis cultivados comercialmente no país. Na Sunshine Coast, região litorânea do estado, os turistas costumam parar para tirar fotos ao lado do Big Pineapple, uma réplica em fibra de vidro da fruta com 16 metros de altura, que é considerada patrimônio histórico e se tornou um ponto de referência local.

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