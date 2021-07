Oeste dos EUA e Canadá se preparam para nova onda de calor

A quarta onda de calor em cinco semanas deve atingir o oeste dos Estados Unidos e Canadá no próximo fim de semana, agravando incêndios florestais.

A seca e as temperaturas recordes que atingem a região estão associadas à crise climática.

A onda de calor iminente chega quando 12 estados já estão lutando contra 71 incêndios florestais ativos.

O maior incêndio ocorre no centro-sul de Oregon, que está queimando há nove dias e devastou uma área maior do que a cidade de Nova York sem nenhum sinal de retração.

Na manhã desta quinta-feira, 15, o fogo estava com apenas 7% de contenção e a causa ainda é desconhecida. Quase 2.000 casas estão atualmente ameaçadas pelas chamas.

Vários grandes incêndios também estão queimando no norte da Califórnia, incluindo o incêndio Dixie, que eclodiu na última quarta-feira e cresceu para mais de 900 hectares.

Enquanto isso, no condado de Mariposa, o incêndio foi levado a 36% de contenção, após destruir cinco estruturas e queimar quase 4.000 hectares.

O número de acres queimados na Califórnia este ano já está superando o número nesta época do ano passado, que também estabeleceu um recorde estadual. No final de 2020, cerca de 4,1 milhões de acres haviam sido queimados.

Os violentos incêndios florestais são alimentados por uma onda de temperaturas excepcionais em toda a região oeste, combinada com uma seca prolongada que secou a vegetação.

O oeste ficou mais quente e seco nas últimas décadas como resultado da crise climática, acelerando os incêndios e tornando mais difícil o trabalho de controlá-los.

Mais de 60% do oeste dos EUA está sofrendo de seca excepcional ou extrema — a classificação mais alta desde que as autoridades começaram a monitorar o fenômeno há 20 anos.

As temperaturas também atingiram níveis históricos, com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional marcando 585 recordes nos últimos 30 dias.

Escrevendo no Washington Post, o meteorologista Matthew Cappucci disse que a próxima onda de calor punitiva deve começar no sábado e atingir um pico crítico na segunda-feira. Ele será centralizado em uma faixa das Montanhas Rochosas nos EUA e no Canadá, trazendo temperaturas de até 16,7°C acima da média para a época do ano.

Imagens de satélite postadas no Twitter pelo Serviço Meteorológico Nacional mostraram quatro nuvens gigantes se formando sobre o incêndio florestal Bootleg, conhecidas como pirocumulonimbus.

Essas nuvens, que ocorrem quando o calor sobe de um incêndio, podem causar granizo, relâmpagos e tornados que podem ser extremamente perigosos no solo.

A fadiga já começou a se instalar para os primeiros respondentes que lutam contra as chamas e este é apenas o começo de uma temporada de incêndios que deve piorar nos próximos meses.