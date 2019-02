‘Occupy Wall Street’ comemora um ano. Mais de cem pessoas são detidas

O movimento de protesto ‘Occupy Wall Street’ celebrou nesta segunda-feira o primeiro ano de vida com uma mobilização que bloqueou durante a manhã os acessos à Bolsa de Nova York e terminou com mais de 100 pessoas detidas, segundo o jornal The New York Times. Vigiados por um grande número de policiais, quase 600 ativistas protestaram na região sul de Manhattan.

Os manifestantes se reuniram no parque Zuccotti, onde nasceu o movimento há um ano. A polícia realizou as detenções quando os manifestantes tentaram tomar a rua e caminhar até a bolsa de valores de Nova York, perto do local. O chefe do departamento de polícia de Nova York, Paul Brown, afirmou não foram concedidas licenças para a realização dos protestos do ‘Occupy Wall Street’, por isso a polícia efetuou as prisões.

“Saiam, vocês não podem ficar aqui”, gritavam policiais, em um ambiente muito tenso. Agentes a cavalos bloquearam as ruas laterais. Os ativistas foram detidos em uma ação classificada pelo ‘Occupy Wall Street’ como “desobediência civil não violenta” em vários pontos do distrito financeiro de Nova York. Os manifestantes exibiam cartazes e faixas com frases como “Banqueiros, a culpa é de vocês”, “Vamos tirar o dinheiro da política”, “Banqueiros na prisão”, além do tradicional “Somos 99%”.

“Estamos aqui para protestar contra a avareza de Wall Street”, disse Bill Dodds, um dos porta-vozes do movimento, que lamentou o fato de nada ter mudado desde o ano passado.

Histórico – Nascido em 17 de setembro de 2011 em Nova York, o ‘Occupy Wall Street’ tomou de surpresa o mundo com um protesto sem líderes contra a corrupção, as instituições financeiras, o resgate dos grandes bancos e o domínio do “1%” mais rico. Centenas de pessoas acamparam durante semanas no parque Zuccotti, perto de Wall Street, em Nova York, inspirando outras cidades americanas e europeias a fazer o mesmo.

O movimento teve seu ápice nos dois primeiros meses, mas depois os acampamentos instalados no centro de grandes cidades foram desalojados, em alguns casos com ações violentas, como aconteceu no parque Zuccotti, perto de Wall Street, ao sul de Manhattan, em meados de novembro.

Desde então, sem visibilidade e dividido sobre os passos a seguir, o ‘Occupy Wall Street’, que alega representar 99% da população, perdeu força, apesar das afirmações em contrário. “O ‘Occupy Wall Street’ está em muitos lugares. Semana a semana organizamos trabalhos, algo tão importante como quando saímos às ruas”, disse Dobbs.

As atividades do ‘Occupy Wall Street’ no primeiro aniversário começaram no fim de semana e incluíram uma passeata no sábado, na qual várias pessoas foram detidas, um concerto e outros eventos no domingo. Após o protesto desta segunda-feira, os manifestantes pretendiam organizar uma reunião no parque Zuccotti para uma assembleia com as presenças trabalhadores e líderes sindicais, representantes religiosos, economistas e estudantes.

(Com agência France-Presse)