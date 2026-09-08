Obras de Renoir avaliadas em €9 milhões são roubadas em invasão a museu no sul da França

Quatro obras foram roubadas na madrugada desta terça-feira, 8, de um museu dedicado ao pintor impressionista Auguste Renoir em Cagnes-sur-Mer, no sul da França. Segundo o prefeito da cidade, os dois ladrões abandonaram dois quadros durante a fuga.

“As sirenes do museu e da polícia fizeram com que os ladrões se apressassem e só roubassem quatro obras do Museu Renoir, das 12 que o museu abriga”, explicou o prefeito Bryan Masson à imprensa.

As duas obras que foram roubadas são Retrato de Madame Colonna Romano (1910) e Jeune fille au puits (1886).O valor das obras alcança 9 milhões de euros, equivalente a cerca de 53 milhões de reais.

Os ladrões, segundo o político, estavam “bem informados” e chegaram ao local “equipados com uma serra metálica”. O roubo ocorreu pouco antes das 6h00 e durou menos de cinco minutos.

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Criado em 1960, o museu, perto de Nice, fica na última casa em que Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) morou. Além do mobiliário original, expõe objetos e móveis que pertenceram ao pintor francês, incluindo seu cavalete e sua cadeira de rodas, assim como retratos, paisagens e nus criados pelo artista.

O roubo aconteceu quase um ano após o assalto ao Louvre, o museu mais visitado do mundo, em pleno centro de Paris, durante o qual foram subtraídas oito joias da Coroa da França, que continuam desaparecidas.

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+ Polícia recupera obras de Renoir, Cézanne e Matisse roubadas em assalto de três minutos

O pintor francês já havia sido alvo de um roubo recente em território europeu. No mês passado, a polícia italiana recuperou três pinturas de Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse que haviam sido roubadas em março da Fundação Magnani Rocca, nos arredores de Parma, no norte da Itália.