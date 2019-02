Obama ordena envio de recursos para combater incêndio no Colorado

Washington, 29 jun (EFE).- O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordenou o envio de recursos federais suplementares ao Colorado para ajudar a combater os incêndios que afetam várias áreas do estado, informou a Casa Branca nesta sexta-feira.

Em comunicado, a Casa Branca explica que Obama ordenou a entrega de recursos federais para complementar os esforços locais e estaduais no combate aos incêndios nas áreas de High Park e Waldo Canyon, duas área onde os desastres já são significativos.

Obama deverá visitar ainda hoje as áreas mais afetadas pelos incêndios, que provocaram a desocupação de aproximadamente 32 mil pessoas em Colorado Springs, a segunda cidade maior do Colorado.

Na última quarta-feira, o presidente ligou ao governador do Colorado, John Hickenlooper, e ao prefeito de Colorado Springs, Steve Bach, para expressar sua ‘preocupação’ com os incêndios e também para informar sua iminente viagem à região.

As autoridades indicaram ontem que centenas de imóveis foram destruídos na zona do Colorado Springs, uma das mais afetadas pelo incêndio que já devastou milhares de hectares no Colorado.

Parte dos fundos que foram ordenados hoje por Obama serão usados para financiar serviços de secretaria e ajuda para as pessoas desabrigadas nos condados de El Paso e Larimer.

Segundo a Administração Federal para a Gestão de Emergências (Fema, em inglês), as autoridades iniciaram uma avaliação dos danos causados pelos incêndios, e não descartam a possibilidade de enviar mais ajuda para outros condados.

O fogo na região do Waldo Canyon começou na última semana e, até o momento, as causas ainda são desconhecidas. No entanto, as autoridades locais o FBI estão investigando minuciosamente a região.

Os ventos e as altas temperaturas dificultam os trabalhos dos bombeiros e das equipes de resgate, que só conseguiram conter 5% do incêndio. Segundo as autoridades locais, oito focos seguem em ativo no Colorado, estado que vive sua pior temporada de incêndios florestais da última década. EFE