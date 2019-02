Obama ganha US$ 15 milhões em jantar de George Clooney

O presidente americano, Barack Obama, somou ao capital de sua campanha a quantia recorde nas campanhas eleitorais americanas de 15 milhões de dólares na noite de quinta-feira, durante um jantar de gala organizado pelo ator George Clooney. Na festa, Obama foi aplaudido por seu apoio inédito ao casamento gay.

“Arrecadamos esse montante porque todo mundo ama o George. Gostam de mim, mas o amam”, brincou o presidente diante de cerca de 150 simpatizantes do partido democrata, reunidos na casa do astro de Hollywood e ícone das causas liberais.

Apelidado de “Starmageddon”, o evento, realizado na luxuosa mansão de Clooney em Studio City, ao norte de Los Angeles, reuniu a nata de Hollywood e de Washington, e engordará o caixa da campanha de Obama seis meses antes das eleições. Entre as figuras presentes, estavam os atores Jack Black, Billy Cristal, Robert Downey Junior, Salma Hayek, Barbra Streisand e Tobey Maguire.

O presidente, que buscará em novembro a reeleição, aproveitou a ocasião para sublinhar seu apoio ao casamento homossexual. “A verdade é que o apoio ao casamento gay foi uma extensão lógica do que se supõe que os Estados Unidos sejam”, disse Obama. “Estamos recebendo pessoas que não são como nós, isso nos faz mais fortes? Creio que sim. Essa é uma posição”, afirmou, enquanto era ovacionado pelo público.

Cada convidado pagou 40.000 dólares para entrar na festa exclusiva, o último de uma série de eventos milionários para sustentar a custosa máquina eleitoral. Para os partidários menos abastados, a campanha de Obama fez um sorteio online de entradas, em que por apenas três dólares era possível ter a chance de se juntar à mesa com o anfitrião e o homenageado.

Campanha – O caixa de Obama já havia engordado na tarde de quinta-feira, com a decisão do presidente de apoiar publicamente a união entre os homossexuais – em apenas 90 minutos, ele arrecadou um milhão de dólares. Gays e lésbicas ricos, muitos dos quais se concentram na Califórnia e são o sustento de Hollywood, integram uma parcela muito importante dos doadores do presidente.

Desde abril de 2011, o dirigente democrata se dedicou a uma corrida por fundos e participou de mais de 110 eventos de campanha. Segundo as últimas cifras, divulgadas em abril, Obama arrecadou aproximadamente 200 milhões de dólares em um ano. Esse dinheiro é fundamental para financiar as viagens de campanhas e comprar espaço publicitário.

Hollywood é uma fonte tradicional de financiamento e de elogios aos presidentes democratas, mas alguns jornalistas insistem na ideia de que a meca do cinema não se sente tão bem considerada por Obama quanto gostaria. No entanto, qualquer distância entre Obama e Hollywood provavelmente será reduzida agora, após a declaração em defesa dos direitos dos homossexuais e pelo fato de que muitos no mundo do entretenimento veem Mitt Romney, que se opõe ao casamento gay, como um conservador extremo.

Republicanos – Por outro lado, os republicanos aproveitaram o jantar de Clooney para afirmar que a “celebridade em chefe” estava longe do americano comum. “Com a classe média dos Estados Unidos se recuperando dos efeitos da falida liderança de Obama, nem mesmo a magia de Hollywood pode ocultar a verdade”, disse o presidente do Comitê Nacional Republicano, Reince Priebus, no blog conservador Red State.

(Com agência France-Presse)