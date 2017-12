Obama é o homem mais admirado do ano pelos americanos

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, continua sendo o homem mais admirado pelos americanos mesmo depois de deixar a Casa Branca, informou o Instituto Gallup. Esta é a segunda vez desde que a pesquisa começou a ser feita, em 1946, que um ex-presidente supera o atual. A primeira vez foi em 1967, com Dwight Eisenhower.

O presidente em exercício foi o eleito 58 vezes como mais admirado, com algumas exceções como Richard Nixon, em 1973, Jimmy Carter, em 1980, e George W. Bush, em 2008, entre outros. Porém, somente Lyndon Johnson havia sido superado por um ex-presidente. Esta é a décima vez consecutiva que Obama ganha o título.

Segundo o Gallup, a impopularidade de Trump impediu que ele fosse considerado o mais admirado. “O presidente em exercício é o vencedor habitual, uma vez que ele é indiscutivelmente a figura mais proeminente do país, mas quando o presidente é impopular, outros homens bem vistos e quistos conseguiram terminar primeiro”, afirma a nota do Instituto.

Porém, a porcentagem de pessoas que elegeram Barack Obama caiu do ano anterior para este, de 22% para 17%. Donald Trump se encontra com 14%, contra 15% do ano anterior. Os dois são seguidos pelo Papa Francisco, o Reverendo Billy Graham, o senador John McCain, o CEO da Tesla Motors Elon Musk, o senador Bernie Sanders, o empresário Bill Gates, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e empatados em décimo lugar: Dalai Lama, o vice-presidente Mike Pence e o CEO da Amazon Jeff Bezos.

Mulher mais admirada

Hillary Clinton é considerada a mulher mais admirada pelo 16º ano consecutivo. Ela já ganhou o título 22 vezes, o que a torna a maior ganhadora, seguida por Eleanor Roosevelt com 13 vitórias. A democrata recebeu 9% dos votos, a sua menor porcentagem em 15 anos.

Ela é seguida pela ex-primeira dama Michelle Obama, a apresentadora Oprah Winfrey, a senadora Elizabeth Warren, a chanceler alemã Angela Merkel, a Rainha Elizabeth II, a ex-secretária de Estado Condoleezza Rice, a primeira-dama Melania Trump, a embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley, a duquesa de Cambridge Kate Middleton e a cantora Beyoncé Knowles.

O Instituto Gallup realizou a pesquisa por telefone entre os dias 4 e 11 de dezembro, com 1049 americanos maiores de 18 anos de todos os estados do país.