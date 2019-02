Obama diz que o fim da guerra no Afeganistão está próximo

O presidente americano, Barack Obama, saudou nesta sexta-feira o “sacrifício” dos soldados que combateram no Afeganistão desde o início da guerra, há exatamente uma década, e afirmou que os Estados Unidos estão prestes a pôr fim às operações neste país e no Iraque “de forma responsável”.

“Há dez anos, em resposta aos atentados de 11 de setembro, nosso país entrou em guerra com a Al Qaeda e com seus protetores talibãs no Afeganistão”, lembrou Obama em um comunicado, referindo-se a uma “década de sacrifício” que custou a vida de “cerca de 1.800 patriotas” americanos. “Michelle e eu nos unimos a todos os americanos para saudar mais de meio milhão de homens e mulheres que valorosamente serviram no Afeganistão para que nosso país continue sendo seguro”, acrescentou.

O presidente americano afirmou também que os Estados Unidos estão mais próximos “do que nunca de vencer a Al-Qaeda e sua rede mortífera”, depois da eliminação de seu chefe Osama bin Laden por parte de um comando americano no Paquistão, no início de maio. “Apesar das enormes dificuldades que persistem no Afeganistão, expulsamos os talibãs de seus principais redutos, as forças de segurança afegãs se fortalecem e os afegãos têm novas oportunidades para definir seu futuro”, assegurou o presidente.

O conflito – No dia 7 de outubro de 2001, menos de um mês após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, a aviação americana começou a bombardear o Afeganistão após a recusa do Talibã de entregar o líder da Al Qaeda, Osama bin Laden. Apenas algumas semanas bastaram para a coalizão ocidental derrubar os talibãs. Mas os Estados Unidos, motores da força da Otan, rapidamente ocupados com a invasão do Iraque, deixaram que os talibãs, refugiados sobretudo no vizinho Paquistão, se reconstruíssem.

Dez anos depois, esta guerra, uma das mais longas da história americana – inclusive maior que a ocupação soviética nos anos 1980 – foi se transformando em um atoleiro cada vez mais sangrento. A Otan, que prevê retirar suas tropas de combate do país até o fim de 2014, segue buscando uma saída honrosa deste conflito que, segundo a universidade americana de Brown, deixou cerca de 34.000 mortos e no qual apenas os Estados Unidos gastaram ao menos 444 bilhões de dólares (783 bilhões de reais).

(Com agência France-Presse)