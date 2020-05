Obama diz que ação de Trump na pandemia é um “desastre caótico”

A forma como o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerenciado à pandemia de coronavírus tem sido “um desastre caótico absoluto”. A avaliação é de seu sucessor, o ex-presidente Barack Obama, segundo divulgou a imprensa americana neste sábado. Durante uma conversa telefônica com ex-colaboradores de seu governo na noite de sexta-feira 8, a qual o Yahoo News obteve a gravação, Obama fez duras críticas a Trump, as mais explícitas apresentadas por ele até agora.

Durante o telefonema, o primeiro presidente negro americano mencionou a resposta à crise da saúde para se referir à necessidade de escolher bons líderes e pedir a seus ex-conselheiros que se envolvam na campanha de Joe Biden, seu ex-vice-presidente e virtual candidato democrata à presidência em novembro contra Trump. “As próximas eleições, em todos os níveis, são muito importantes porque não enfrentaremos apenas um indivíduo ou um partido político”, disse Obama, segundo o material divulgado.

Ainda muito popular entre os democratas, o ex-presidente já havia sugerido em outra ocasião que o bilionário republicano havia “descartado avisos” sobre os riscos de uma pandemia. Ao longo do diálogo gravado, o ex-presidente também se referiu à controversa decisão do Departamento de Justiça de encerrar o caso contra Michael Flynn, ex-consultor de Trump processado por mentir sobre seus contatos com um diplomata russo. “Não há precedente que possa ser encontrado para uma pessoa acusada de perjúrio se safar”, afirmou ele, de acordo com a transcrição da conversa. “Esse é o tipo de coisa com que você começa a se preocupar com o fato de que nosso entendimento básico, não apenas normas institucionais, mas nosso entendimento básico do estado de direito está em risco”.

E continuou:“Quando você segue esse caminho, isso pode acontecer muito rapidamente, como vimos em outros lugares”, pedindo para não subestimar o evento. Diante dessa situação, enfatizou ainda, há uma razão para apoiar seu ex-vice-presidente.“É por isso que gastarei o tempo necessário para fazer campanha o mais intensamente possível por Joe Biden”, declarou.