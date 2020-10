Obama divide palanque com Joe Biden e tenta atrair votos para o democrata

Atualizado em 31 out 2020, 18h00 - Publicado em 31 out 2020, 17h55

Por Jana Sampaio - Atualizado em 31 out 2020, 18h00 - Publicado em 31 out 2020, 17h55

Mais um componente entra em cena para acirrar a corrida eleitoral à Casa Branca. O ex-presidente Barack Obama, companheiro de partido de Joe Biden, subirá ao palanque para fazer campanha para o democrata. O encontro será neste sábado, 31, em Michigan, onde a dupla participará de comícios nas cidades de Detroit e Flint. A cereja do bolo ficará por conta do show do cantor Steve Wonder, tudo programado nos mínimos detalhes para angariar o maior número de votos possíveis para Biden.

Enquanto isso, Donald Trump, que tenta a reeleição pelo Partido Republicano, faz campanha em três cidades no estado da Pensilvânia, numa tentativa de ampliar seu apoio neste colégio eleitoral, um dos mais importantes do país. Biden, por sua vez, deve seu estado-natal neste domingo (1º) e na segunda-feira (2).

Os candidatos visitaram vários dos estados que fazem parte da “zona vermelha”, regiões fortemente atingidas pela pandemia da Covid-19. Em Detroit, Trump chegou a dizer, durante um comício lotado de simpatizantes sem máscara, que quem for infectado “vai melhorar e depois ficará imune”

As falas polêmicas sobre a doença, aliás, são alvo de críticas de parte dos eleitores, já que o país registrou mais de 9 milhões de casos confirmados da doença e tem quase 230 mil mortos.

A disputa eleitoral foi acirrada também no sudoeste norte-americano, estado historicamente republicano, com as recentes visitas do vice-presidente Mike Pence no Arizona e da candidata à vice-presidente na chapa de Biden, Kamala Harris, ao Texas. Ao todo, 9 milhões de pessoas já votaram no Texas, o que supera a marca alcançada ao longo de toda eleição de 2016. No estado, Trump aparece na frente por 2,3 pontos, enquanto no Arizona a dupla está empatada.

Com AFP