Obama designa novo coordenador para o Oriente Médio

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, designou um novo coordenador para o Oriente Médio, o norte da África e a região do Golfo, anunciou a Casa Branca. O novo funcionário é Philip Gordon, um veterano especialista em política externa, que assumirá seu cargo ante o pessoal de segurança nacional do país em 11 de março. A nomeação acontece duas semanas antes da visita do presidente a Israel, Ramallah, nos territórios palestinos ocupados, e Jordânia. O assessor de segurança nacional da equipe de Obama, Tom Donilon, elogiou Gordon, afirmando que se trata da pessoal ideal para coordenar a política externa americana.

Gordon se soma a uma equipe que inclui Puneet Talwar, assistente especial do presidente e diretor para os estados do Golfo, Irã e Iraque, e Prem Kumar, chefe da área do Oriente Médio e norte da África. Gordon já foi secretário de Estado adjunto para assuntos europeus e euroasiáticos, sendo responsável pela política do EUA em 50 países, assim como na União Europeia e Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Durante a campanha para a presidência de 2008, foi assessor de Obama em política externa e diretor de Assuntos Europeus no Conselho de Segurança Nacional na presidência do também democrata Bill Clinton.

(Com agência France-Presse)