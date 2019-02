Obama arrecadou o recorde de mais de US$ 60 milhões em maio

O comitê de campanha da reeleição do presidente Barack Obama anunciou nesta quinta-feira ter arrecadado mais de 60 milhões de dólares em maio, o melhor resultado até o momento.

Em uma mensagem no Twitter, a equipe democrata assegura ter obtido no mês passado um total de 2,2 milhões de doadores, 147.000 deles novos, com uma doação média de quase 55 dólares, enquanto 98% das contribuições foram menores aos 250 dólares.

Estes mais de 60 milhões de dólares representam um recorde mensal desde que Obama anunciou, em abril de 2011, sua candidatura à reeleição. Em abril passado, o presidente teria arrecadado 43 milhões de dólares, um total substancialmente menor aos 53 milhões obtidos em março.