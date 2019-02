Obama apresenta orçamento para 2013 com mais economia e aumento de impostos

Washington, 13 fev (EFE).- O presidente americano, Barack Obama, apresentou nesta segunda-feira seu plano orçamentário para 2013 no valor de mais de US$ 3 trilhões, com um aumento da economia e dos imposto para reduzir o déficit para 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

O presidente americano afirmou no Colégio Universitário do Norte da Virgínia que a economia americana deve concentrar-se em desenvolver o setor manufatureiro, nas energias renováveis e em oferecer uma educação acessível para formar trabalhadores qualificados.

Obama, que tentará a reeleição em novembro deste ano, lembrou que o orçamento apresentado hoje contempla uma redução de déficit de US$ 4 trilhões até 2022, e por isso tomaram ‘decisões duras, mas absolutamente necessárias’.

Sobre um orçamento que prevê um crescimento do PIB de 2,7% para este ano, o líder destacou que não se podem repetir os erros que levaram à crise econômica e graças à qual ‘poucos estão bem, enquanto muitos passam por uma dura situação’. EFE