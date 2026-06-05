O tesoureiro de Illinois Michael (Mike) Frerichs foi ao Vaticano para devolver 8,65 dólares ao papa Leão XIV. Quantia equivalente a pouco mais de 40 reais foi entregue por meio de documento de restituição na praça São Pedro.

A curiosa cena protagonizada na gente de uma multidão chamou atenção pelo valor em questão. O tesoureiro é responsável por gerenciar os investimentos e fundos públicos do estado, além de liderar programas como planos de poupança universitária e contas para pessoas com deficiência. Uma das funções mais conhecidas do seu gabinete é a gestão de bens e dinheiro esquecidos ou não reclamados.

O valor devolvido equivale à quantia deixada pelo pontífice em uma conta nos Estados Unidos.

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