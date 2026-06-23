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O valor bilionário solicitado pelo Pentágono ao Congresso para cobrir custos da guerra no Irã

Trata-se de um montante muito superior aos US$ 29 bilhões estimados pelo secretário de Defesa dos EUA em depoimento no mês passado

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 12h48
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth.
O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. (Stefani Reynolds/Getty Images)
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O valor bilionário solicitado pelo Pentágono ao Congresso para cobrir custos da guerra no Irã Priorize VEJA no Google

O Pentágono informou ao Congresso dos Estados Unidos que precisa de cerca de US$ 80 milhões (mais de R$ 415 milhões), muito devido aos altos custos da guerra no Irã, informaram o jornal americano Wall Street Journal e a agência de notícias Associated Press nesta terça-feira, 23. Não houve ainda, no entanto, um pedido formal do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, tem participado de encontros no Capitólio, inclusive na segunda-feira 22, de acordo com a AP.

Um alto funcionário do gabinete de Hegseth comunicou senadores sobre o pedido de financiamento ainda na semana passada, disseram duas pessoas familiarizadas em condição de anonimato à Associated Press. Trata-se de um valor muito superior aos US$ 29 bilhões para cobrir os custos do conflito estimados pelo secretário em depoimento ao Congresso em maio.

O secretário adjunto de Defesa, Stephen Feinberg, teria conversado com vários congressistas sobre a proposta e notificado comissões do Legislativo americano de que o pedido de US$ 80 bilhões havia sido enviado ao Escritório de Administração e Orçamento. O montante se somaria aos US$ 1,5 trilhão (cerca de R$ 7,7 trilhões) já solicitados pela Casa Branca para o Departamento de Defesa, o que representa uma disparada de quase 50% em comparação ao atual ano fiscal. 

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“Precisamos garantir que estamos fazendo tudo o que podemos para reabastecer e repor grande parte das nossas munições que foram esgotadas — não apenas por causa do que está acontecendo com o Irã, mas também antes disso”, justificou o líder da maioria no Senado dos EUA, John Thune, um republicano.

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Espera-se que o pacote enfrente resistência entre legisladores que acusam o governo de Donald Trump de priorizar guerras no lugar das necessidades dos americanos.  “Você está gastando o dinheiro dos impostos, fruto do trabalho árduo das famílias, em uma guerra à qual muitos se opõem veementemente”, disse a senadora democrata Patty Murray a Hegseth na audiência no mês passado.

 

 

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