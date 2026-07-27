É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

O tema que mais tira o sono do mundo e do Brasil, segundo novo relatório Ipsos

Levantamento 'What Worries the World' revela crises locais, mas sobretudo mostra que população global se sente cada vez mais insegura nas ruas

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 14h12
OFENSIVA - Operação de outubro de 2025: o Estado precisa estar presente
Operação policial nos complexos da Penha e do Alemão (Zona Norte do Rio de Janeiro). 28/10/2026 - (Antonio Lacerda/EFE)
Continua após publicidade
O tema que mais tira o sono do mundo e do Brasil, segundo novo relatório Ipsos Priorizar nos meus resultados Google

O mais recente relatório What Worries the World, publicado pela Ipsos nesta segunda-feira, 27, revela um planeta em compasso de espera, onde o índice de otimismo global, daqueles que acham que as nações estão no “rumo certo”, estagnou na casa dos 38%. E apesar do levantamento mostrar uma série de crises regionais, lá no topo do pódio das preocupações que mais tiram o sono do mundo, em julho de 2026, está o crime e violência (32%), tendência que se repete também no Brasil.

Em alguns países, o tema ganha força devido a realidades locais, mas é considerado pelo relatório uma questão estrutural que permanece no centro da agenda nacional por ser um problema crônico que não perde relevância.

Além disso, o levantamento aponta variações regionais drásticas que refletem crises locais. Na França, o maior salto do mês foi registrado pela preocupação com as mudanças climáticas, que avançou 14 pontos percentuais, atingindo 33% — um reflexo direto das ondas de calor extremo no verão europeu. Já nos Estados Unidos, a inflação corrói o humor social, sendo citada por 46% dos americanos, o que coloca o país com a segunda pior percepção de rumo das Américas, atrás apenas do Peru.

Siga

Na vizinha Argentina, o cenário é ainda mais dramático: o desemprego é a maior preocupação de 60% da população. A corrupção também voltou a ganhar terreno no país (33%), impulsionada por escândalos políticos recentes na Casa Rosada de Javier Milei.

Continua após a publicidade

Acomodação e o ‘peso no bolso’ no Brasil

No Brasil, o relatório de julho mostra uma leve redução na intensidade das principais dores de cabeça da população, embora a ordem de prioridades permaneça inalterada. O crime e a violência seguem no topo, preocupando 43% dos brasileiros, seguidos pela corrupção (36%) e saúde (35%).

Diego Pagura, CEO da Ipsos no Brasil, observa que o momento é de estabilização. “O movimento sugere uma acomodação das preocupações observadas nos meses anteriores, sem que isso represente uma mudança significativa na agenda de temas considerados prioritários pelos brasileiros”, explica o executivo.

Continua após a publicidade

Apesar dessa “acomodação” nos temas estruturais, Pagura destaca uma tendência de alta em questões pragmáticas: “Enquanto os temas estruturais perdem um pouco de tração, preocupações mais pragmáticas ligadas ao bolso apresentaram leves altas, como impostos (30%), inflação (24%) e desemprego (19%)”.

Outros dados relevantes sobre o Brasil incluem:

Continua após a publicidade
  • Rumo do país: 39% acreditam que o Brasil está na direção certa, uma queda de 3 pontos em relação a junho, mas ainda 5 pontos acima do registrado há um ano;
  • Economia: a percepção negativa ainda impera, com 65% dos brasileiros classificando a situação econômica atual como “ruim”;
  • Estabilidade: mesmo com o recuo de 4 pontos no mês, a liderança do medo do crime é persistente, estando 2 pontos acima do patamar registrado há exatamente um ano.

Em suma, não dá outra: a poucos meses das eleições presidenciais, custo de vida e segurança pública continuam sendo os pilares centrais da insatisfação nacional.

Publicidade
TAGS:
Crime
Economia
Inflação
mudanças climáticas
Segurança Pública
violência
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).