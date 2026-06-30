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O tamanho da destruição na Venezuela, segundo balanço da Nasa

Avaliação preliminar de imagens de satélite indica milhares de edifícios danificados ou destruídos após os terremotos

Por Redação 30 jun 2026, 07h17 | Atualizado em 30 jun 2026, 10h40
Vista aérea de uma área urbana com edifícios residenciais, alguns intactos com piscinas, e outros completamente destruídos, reduzidos a escombros. Há ruas visíveis e áreas arborizadas na parte inferior da imagem, indicando um cenário de devastação em meio a construções. O logo da Vantor aparece no canto superior direito.
Imagem aérea mostra edifícios colapsados em La Guaira, na Venezuela // (Satellite image (c) 2026 Vantor/Getty Images)
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Mais de 58 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, segundo indica uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos). Pelo menos 1.700 pessoas morreram e dezenas de milhares continuam desaparecidas após dois fortes tremores consecutivos, de 7,2 e 7,5 graus de magnitude, registrados na semana passada, os mais fortes no país em mais de um século.

“É provável que aproximadamente 58.870 edifícios tenham sido danificados ou destruídos em toda a região afetada”, afirmam na avaliação os pesquisadores Corey Scher e Jamon Van Den Hoek, da Universidade Estadual de Oregon. Os cientistas analisaram imagens de radar de alta resolução do satélite Sentinel-1, da Agência Espacial Europeia (ESA), registradas em 25 de junho, um dia após os terremotos.

“Esta é uma avaliação preliminar e rápida. Reflete uma mudança abrupta na superfície, consistente com danos”, escreveram os pesquisadores. O número deve ser interpretado como um indicador e não foi verificado em campo.

O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, informou na segunda-feira que ao menos 855 infraestruturas apresentaram danos, das quais 189 sofreram “desabamento total”.

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Como os satélites ajudam após os tremores na Venezuela?

A Nasa afirmou que seus satélites estavam “prestando apoio fundamental, captando imagens e dados para ajudar as equipes em campo a avaliar os impactos e orientar os esforços de resposta”.

Marines dos Estados Unidos colocaram novamente em operação, na segunda-feira 29, o porto de La Guaira, a área mais devastada pelos dois terremotos, para acelerar a chegada de ajuda à medida que a Venezuela se despede de seus mortos.

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Edifícios transformados em montanhas de escombros são alvos de operações das equipes de resgate e voluntários na esperança de encontrar sobreviventes, uma possibilidade cada vez mais remota cinco dias após a tragédia.

(Com AFP)

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Nasa
Terremoto
Venezuela
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