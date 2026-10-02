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O suspense em torno da resposta dos EUA sobre proposta iraniana para encerrar guerra

Documento foi transmitido por mediadores do Catar após negociações indiretas na ONU; mesmo sem acordo, Washington conclui retirada militar do Iraque

Por Júlia Sofia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 10h38 | Atualizado em 2 out 2026, 10h39
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, seguido pelo Ministro das Relações Exteriores iraquiano, Fuad Hussein, chega para uma coletiva de imprensa após uma reunião em Bagdá em 28 de junho de 2026.
O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, seguido pelo Ministro das Relações Exteriores iraquiano, Fuad Hussein, chega para uma coletiva de imprensa após uma reunião em Bagdá em 28 de junho de 2026.  (AHMAD AL-RUBAYE/AFP)
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O Irã afirmou, na quarta-feira 30, ter recebido uma resposta formal dos Estados Unidos à proposta apresentada por Teerã para interromper a guerra entre os dois países e retomar as negociações diplomáticas. Contudo, o conteúdo da mensagem americana, transmitida por mediadores do Catar, não foi divulgado.

A resposta chegou no mesmo dia em que os Estados Unidos concluíram a retirada de suas últimas tropas do Iraque, encerrando mais de duas décadas de presença militar no país.

Segundo a agência de notícias estatal Irna, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, apresentou a resposta americana ao presidente Masoud Pezeshkian durante uma reunião do gabinete. Uma autoridade ouvida pela agência de notícias Reuters revelou que o conteúdo havia sido repassado ao chanceler na véspera, terça-feira 29, em Doha, quando ele fazia uma escala no Catar após participar da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

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A troca ocorre depois que Trump afirmou, no fim de semana, ter rejeitado a mais recente proposta iraniana. Araghchi havia dito, porém, que Teerã ainda não havia recebido uma rejeição formal. Na semana passada, autoridades americanas e iranianas retomaram contatos indiretos às margens da assembleia da ONU, com o Catar atuando como intermediário. Foi a primeira tentativa de reaproximação entre os dois governos desde o colapso do entendimento firmado em junho.

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O que o Irã pôs à mesa

A proposta iraniana estabelece um roteiro de sete dias para reduzir as hostilidades e reabrir o Estreito de Ormuz, uma das principais passagens marítimas do mundo e responsável, antes da guerra, por cerca de um quinto do transporte global de petróleo e gás. Teerã condiciona a reabertura da via ao cumprimento de uma série de exigências por Washington, entre elas o fim do bloqueio naval contra portos iranianos, a suspensão de sanções sobre o petróleo do país e um cessar-fogo que inclua também o Líbano. Em seguida, o Irã se comprometeria a normalizar a circulação pelo estreito e a retomar as negociações sobre seu programa nuclear.

A proposta é uma versão mais rápida de um acordo provisório firmado em junho. O chamado Memorando de Entendimento de Islamabad, de 14 pontos, havia interrompido temporariamente os combates e estabelecido uma janela para negociações sobre um acordo permanente. O entendimento, contudo, deixou em aberto questões centrais, especialmente o programa nuclear iraniano e as condições para a administração do estreito. Em julho, novas hostilidades e divergências sobre a circulação de navios fizeram o acordo entrar em colapso.

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A principal dificuldade agora não parece estar apenas nas medidas previstas, mas na ordem em que elas seriam executadas.

O estreito permanece no centro da disputa. A passagem, localizada entre o Irã e Omã, conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é uma rota fundamental para exportações de petróleo e gás de países como Arábia Saudita, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos e Catar. A guerra reduziu drasticamente o fluxo de energia pela região e elevou os custos de transporte. Embora o tráfego tenha aumentado nas últimas semanas, os volumes continuam abaixo dos níveis anteriores ao conflito, e navios mercantes ainda enfrentam riscos de ataques.

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Guerra chega ao oitavo mês

O conflito começou em fevereiro, quando Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva contra o Irã. Desde então, a guerra passou a afetar não apenas o Oriente Médio, mas também o mercado internacional de energia. A pressão econômica sobre Teerã aumentou com o bloqueio naval americano e o endurecimento das sanções, enquanto o fechamento parcial de Ormuz provocou alta dos preços de petróleo e derivados. Em setembro, barril de petróleo Brent, referência internacional, chegou a ser negociado acima de US$ 100 em meio às incertezas sobre o abastecimento mundial.

Trump, por sua vez, tem mantido uma postura de pressão máxima sobre o governo iraniano. O presidente americano afirmou que espera o fim do conflito e disse que Teerã acabará cedendo, mas também rejeitou a proposta apresentada por Araghchi. Em entrevista publicada nesta quinta-feira, 1º, Trump afirmou ainda que uma retomada de grandes operações de bombardeio contra o Irã depois das eleições legislativas de novembro é uma possibilidade, sinalizando que a via militar permanece sobre a mesa.

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Para Teerã, a negociação também ocorre sob forte pressão econômica. O bloqueio e as sanções reduziram as exportações e agravaram a crise no país, enquanto o governo tenta preservar o controle sobre o Estreito de Ormuz como instrumento de pressão nas negociações.

Retirada americana do Iraque

No mesmo dia em que a diplomacia entre Washington e Teerã ganhou novo capítulo, os Estados Unidos concluíram a retirada de suas últimas forças militares do Iraque. O movimento havia sido acordado em 2024, ainda durante o governo de Joe Biden, e foi executado pela administração Trump. A saída encerra uma presença militar iniciada com a invasão americana de 2003 e retomada em 2014, quando Washington voltou ao país para combater o Estado Islâmico.

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A retirada tem um peso especial no atual conflito porque o Iraque se tornou, nas últimas duas décadas, um dos principais palcos da disputa entre Estados Unidos e Irã. O país, de maioria xiita e vizinho do Irã, abriga grupos armados apoiados por Teerã e mantém relações estratégicas tanto com Washington quanto com o governo iraniano. Desde o início da atual guerra, milícias alinhadas ao Irã realizaram ataques contra forças e interesses americanos na região.

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