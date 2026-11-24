O papa Francisco afirmou ter visto o diabo em três ocasiões ao longo da vida e chegou a presenciar, segundo seus relatos, os “portões do inferno”. As revelações estão em trechos de seu diário pessoal, publicados nesta terça-feira, 24, que reúnem anotações feitas pelo pontífice entre 1992 e 2024. Os registros também expõem reflexões sobre o escândalo de abusos sexuais na Igreja chilena e elogios ao homem que viria a sucedê-lo, Leão XIV.

No livro O Diário Particular do Papa Francisco, o cardeal Víctor Manuel Fernández, um dos assessores mais próximos do pontífice, reúne os escritos e apresenta comentários sobre as experiências relatadas. A obra, de 160 páginas, contempla diferentes períodos da vida de Jorge Mario Bergoglio. São 86 páginas de anotações feitas na Argentina, inicialmente em uma agenda de 1992, e outras 55 escritas durante seu pontificado.

Em uma anotação de 2021, Francisco recordou três episódios em que teria encontrado o demônio. Os dois primeiros aconteceram quando ainda era arcebispo de Buenos Aires. Um deles teria ocorrido dentro de um carro, durante o trajeto de volta para casa, e o outro no coro de uma igreja, durante uma missa.

“Ele olhou para mim com olhos flamejantes… mais intensos que os da visão anterior. Eram como relâmpagos”, escreveu o pontífice sobre o segundo episódio, que, segundo o relato, aconteceu em uma capela carmelita.

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O terceiro encontro teria ocorrido em 2018, já como papa, poucos dias depois de retornar de uma viagem ao Chile. Em uma anotação de 24 de janeiro de 2021, Francisco escreveu que estava em uma reunião quando viu e ouviu novamente a presença que identificava como o diabo. “Agora consegui tudo o que queria”, teria dito a figura, em uma voz que o pontífice descreveu como rouca e poderosa.

“Assim como não consigo esquecer seus olhos nas duas ocasiões anteriores, neste caso não consigo esquecer o tom rouco e poderoso de sua voz”, registrou. Segundo o relato, Deus lhe teria dado a oportunidade de deixar a reunião, livrando-o daquela experiência.

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Os diários também trazem o relato de outra experiência espiritual, na qual Francisco afirmou ter visto a entrada do inferno. Em 2018, o pontífice descreveu o episódio como uma visão que o deixou aterrorizado. Segundo escreveu, aconteceu pouco antes de dormir.

“Dei uma espiada para olhar um pouco e fiquei aterrorizado. Foi antes de dormir. Peguei o rosário como uma arma. Agradeço ao Senhor por essa ajuda”, registrou.

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A referência ao demônio não era incomum nos discursos de Francisco. Durante seu pontificado, o papa mencionou repetidamente a figura do diabo, associando sua influência a comportamentos como a fofoca, a ambição e a busca por dinheiro.

Crise na Igreja chilena

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As anotações também retomam um dos episódios mais delicados do pontificado, a crise provocada pelas acusações contra o bispo chileno Juan Barros, suspeito de ter testemunhado e acobertado abusos sexuais cometidos pelo padre Fernando Karadima.

Durante uma viagem ao Chile, em 2018, Francisco saiu em defesa de Barros, o que provocou forte reação de vítimas e de setores da Igreja. Posteriormente, o pontífice reconheceu os erros na condução do caso, pediu desculpas e convocou os bispos chilenos a Roma. Após as reuniões, todos apresentaram seus pedidos de renúncia.

“Arrasado pela situação no Chile”, registrou Francisco em uma anotação de 2021. Em outra passagem, reconheceu a dificuldade de admitir a gravidade do episódio. “Foi difícil admitir o que havia acontecido no Chile; não achei que fosse tão grave”.

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O pontífice também relacionou a terceira aparição do diabo ao período posterior à viagem. Segundo escreveu, a figura teria surgido durante uma reunião, poucos dias depois de seu retorno a Roma.

Elogios ao sucessor

Os registros também revelam a opinião de Francisco sobre Robert Prevost, eleito papa em maio de 2025 com o nome de Leão XIV. Antes da sucessão, Bergoglio havia levado o então cardeal americano ao Vaticano para chefiar o departamento responsável pelas nomeações de bispos.

Segundo Fernández, Francisco descreveu Prevost como “um grande pastor, um missionário generoso e um homem irrepreensível”.

Francisco foi eleito em março de 2013, após a renúncia de Bento XVI, e comandou a Igreja Católica por pouco mais de doze anos. Morreu em 21 de abril de 2025, aos 88 anos.