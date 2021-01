O significado por trás dos looks da cerimônia de posse de Joe Biden

A moda em sua melhor forma expressa arte, criatividade, personalidade e, em alguns casos, mensagens políticas. E na cerimônia de posse do presidente americano Joe Biden, um evento tradicionalmente carregado de ritos e significados ocultos, não poderia ter sido diferente.

Kamala Harris, a primeira vice-presidente mulher da história do país, escolheu um look em tons roxos para prestar seu juramento no Capitólio nesta quarta-feira 20. A ex-primeira-dama Michelle Obama e a ex-candidata democrata Hillary Clinton também optaram pela cor, que é repleta de significado.

O roxo representa o movimento sufragista e a Women’s Social and Political Union, uma organização militante que lutou pelo voto feminino no Reino Unido entre 1903 e 1917. Também é a combinação obtida quando o vermelho (representando o partido Republicano) e o azul (representando o Democrata) se misturam, marcando o bipartidarismo e a união do país.

Todas as peças usadas por Harris são de estilistas e designers negros. O casaco é obra de Christopher John Rogers, americano eleito designer emergente de 2020 pelo CFDA, o Conselho de Designers de Moda dos EUA.

A vice-presidente combinou o traje com um colar de pérolas, que faz referência à irmandade Alpha Kappa Alpha, a mais antiga república estudantil formada por mulheres negras do país, da qual fez parte quando frequentou a Universidade Howard, em Washington. Já Michelle escolheu um suéter do estilista Sergio Hudson, também afro-americano. Hillary Clinton foi outra que usou tons violetas, mas em uma roupa assinada por Ralph Lauren.

A nova primeira-dama americana, Jill Biden, optou por um casaco e vestido de tweed de lã azuis da estilista americana Alexandra O’Neill, da Markarian. Em cerimônia na véspera da posse, porém, usou casaco sobre um vestido – isso mesmo – roxo da coleção de inverno 2021 de Jonathan Cohen, que faz parte da nova geração de designers americanos e defente a sustentabilidade e o design responsável.

Casacos de pele, grifes e tons pastéis

Harris não tem filhos biológicos, mas trata seus enteados como filhos. A mais velha, Ella Emhoff, de 22 anos, roubou os holofotes na posse de quarta por seu look fashionista. A estudante de moda, conhecida pelo estilo e produção de peças de malha nas redes sociais, escolheu um look conceitual da Miu Miu para a ocasião.

Já as duas sobrinhas-neta da vice-presidente, Amara e Leela, homenagearam a tia usando casacos de pele sintética semelhantes ao que a ex-senadora usava quando era criança. As meninas são filhas da sobrinha de Kamala, a advogada e escritora Meena Harris, que também se destacou de verde brilhante – mas não tanto quanto o marido, Nicolas Ajagu, alto funcionário do Google,, que incendiou as redes sociais com um par de tênis Dior de 2 000 dólares.

Special coats to look just like Auntie’s. pic.twitter.com/3WHaysbj4A — Meena Harris (@meenaharris) January 20, 2021

Bem mais comportadinhas, as quatro netas de Joe Biden – Naomi, Maisy, Finnegan e Natalie – escolheram casacos monocromáticos que combinavam perfeitamente com suas luvas e máscaras. As jovens ainda apostaram nos tons pastel, mais delicados, que transpareceram uma imagem “fresca, jovem e inegavelmente sofisticada”, segundo a revista especializada americana Bazaar.

Os homens

Biden e o primeiro-cavalheiro Doug Emhoff, marido de Harris, vestiram ternos e sobretudos Ralph Lauren. Embora muito corretos e elegantes, não foram páreo para a, digamos, originalidade do senador e pré-candidato à presidência Bernie Sanders. O político de 79 anos apareceu de jaqueta de inverno ecológica e luvas tricotadas em ateliê de artesanato. Virou meme na mesma hora.

Bernie é um mood https://t.co/9zbDt2rcdd — DJUBSU (@djubsu_real) January 20, 2021