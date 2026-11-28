O presidente da Argentina, Javier Milei, anunciou que continuará sua disputa jurídica com o Reino Unido para barrar o projeto petrolífero Sea Lion, próximo às Ilhas Malvinas, depois que o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou seu pedido de medidas provisórias para deter o avanço da exploração.

“Esta decisão não é a última palavra. Ela se limita a uma etapa preliminar e não prejulga nem a competência do Tribunal Arbitral, nem o mérito da controvérsia”, afirmou o presidente Javier Milei em um comunicado neste sábado, 28. O presidente argentino ressaltou que o país continuará “fazendo valer seus direitos por todas as vias diplomáticas, jurídicas e administrativas ao seu alcance”.

Mais cedo, o Tribunal Internacional do Direito do Mar (TIDM) rejeitou o pedido da Argentina para bloquear as perfurações petrolíferas britânicas ao norte das Ilhas Malvinas, por considerar que determinar a soberania do arquipélago está fora de sua competência.

Em uma decisão lida neste sábado pelo presidente do TIDM, o camaronês Maurice Kamga, o tribunal rejeitou os argumentos argentinos, após uma votação na qual 18 juízes indeferiram as demandas do governo de Javier Milei, enquanto três votaram a favor.

A controvérsia tem origem na decisão britânica de avançar com a exploração de petróleo 210 km ao norte das Malvinas, por meio do projeto denominado Sea Lion. A iniciativa é conduzida pela empresa israelense Navitas Petroleum, que detém uma participação de 65%, e pela britânica Rockhopper Exploration, com os 35% restantes.

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O governo argentino iniciou, em 28 de setembro, um procedimento arbitral contra o Reino Unido em razão desse projeto petrolífero, com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM).

Posteriormente, em 13 de outubro, solicitou ao tribunal de Hamburgo a adoção de medidas provisórias, invocando um artigo da CONVEMAR.

Durante as audiências realizadas em novembro, a delegação argentina solicitou, entre outras coisas, que o Reino Unido impeça novas perfurações de exploração e a instalação de infraestrutura de produção vinculada ao Sea Lion.

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“Tal determinação envolveria necessariamente uma decisão sobre a soberania das Ilhas Falkland (Malvinas), questão que excede o âmbito de interpretação” do tribunal, afirma a sentença.

Em um comunicado conjunto, o ministro britânico das Relações Exteriores, Ed Miliband, e a principal assessora jurídica do governo, Ellie Reeves, celebraram a decisão e instaram a Argentina “a respeitar o direito dos habitantes das Ilhas Falkland [Malvinas] de decidirem seu próprio futuro”.

“Pedimos que ponha fim à pressão econômica que exerce, de forma mais ampla, contra as ilhas”, acrescentaram.

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A decisão do tribunal, sediado na Alemanha, constitui “uma vitória clara para o Reino Unido”, afirmou à AFP Peter Clegg, professor de Política e Relações Internacionais da University of the West of England, que publicou diversos trabalhos acadêmicos sobre as Malvinas.

O argumento argentino baseava-se no fato de que a exploração unilateral poderia causar danos materiais e ambientais que uma decisão judicial posterior não teria condições de reparar.

A representação argentina sustentava, ainda, que não é possível avançar na apropriação econômica de recursos de um território sob disputa de soberania sem levar em conta os direitos invocados pela outra parte.

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Por sua vez, o Reino Unido defendia o desenvolvimento dos recursos naturais das ilhas e a legitimidade das atividades autorizadas pelas suas autoridades.

(Com informações da AFP)