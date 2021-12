O rastro de devastação deixado pelos tornados nos Estados Unidos

Foi assustador. Nos dias 10 e 11 de dezembro, os Estados Unidos foram atingidos por dezenas de tornados. Pelo menos seis estados — Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri, Mississippi e Tennessee — registraram uma trilha de devastação, incêndios e mortes. Imensas nuvens escuras em formato de funil rodopiavam feito piões no céu e na terra, destruindo o que estava pelo caminho: casas, igrejas e edifícios. O Kentucky foi o estado que mais sofreu com a força das tempestades, e as imagens da desolação lembraram cenas de guerra. Na quarta-feira 15, o presidente Joe Biden foi até lá para avaliar os danos e oferecer apoio. Havia pelo menos 88 mortes confirmadas e milhares de pessoas sem aquecimento, água nem eletricidade. Entre as cidades visitadas por Biden estava Dawson Springs, que foi levada ao chão, criando um cenário de ruínas, entulhos e carros empilhados pelas ruas. Em Mayfield, parte do roteiro do presidente, 110 trabalhadores ficaram presos dentro de uma fábrica de velas quando um tornado passou no fim de semana. Cerca de quarenta pessoas foram resgatadas no meio da semana, mas o governo estadual acreditava que ainda havia “dezenas” soterradas. Embora os tornados tenham se intensificado nos Estados Unidos, os cientistas e especialistas em meteorologia ainda não colheram dados suficientes para estabelecer uma relação com a crise climática. Os sinais, no entanto, são inequívocos. É urgente a necessidade de contenção do aquecimento global para que outras tragédias sejam evitadas.

Publicado em VEJA de 22 de dezembro de 2021, edição nº 2769