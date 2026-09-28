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O que se sabe sobre suposto plano de atentado a base militar usada pelos EUA no Reino Unido

Cinco homens foram presos perto da RAF Fairford, no oeste da Inglaterra, e polícia de contraterrorismo investiga possíveis ligações com Irã

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 15h16
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.
Cordão de isolamento policial próximo à pista da base aérea RAF Fairford em 28 de setembro de 2026, em Fairford, na Inglaterra.  (Leon Neal/Getty Images)
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O que se sabe sobre suposto plano de atentado a base militar usada pelos EUA no Reino Unido Priorize VEJA no Google

Cinco homens foram presos sob suspeita de crimes com explosivos e terrorismo após uma grande operação policial nas proximidades da base aérea RAF Fairford, no oeste da Inglaterra, utilizada com frequência por parceiros como Estados Unidos. Os suspeitos serão libertados sob fiança enquanto as investigações continuam, informou nesta segunda-feira, 28, a polícia de contra-terrorismo britânica.

Os homens, todos cidadãos do Reino Unido com idades entre 23 e 25 anos e moradores de Londres, foram detidos depois que três vans consideradas suspeitas foram vistas seguindo em direção à base durante a madrugada de domingo. Agentes armados abordaram os veículos nas proximidades da vila de Whelford e encontraram materiais que, segundo informações obtidas pelo jornal britânico The Guardian, apresentavam características compatíveis com dispositivos explosivos improvisados.

Moradores de 85 residências próximas ao local foram retirados de suas casas e um perímetro de 400 metros foi isolado enquanto robôs do esquadrão antibombas examinavam as vans. A segurança também foi reforçada em outras instalações militares utilizadas por americanos no Reino Unido. A RAF Fairford, em Gloucestershire, há décadas ampara operações das Forças Armadas dos Estados Unidos e serviu recentemente como ponto de apoio para operações militares americanas contra o Irã.

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Denúncia de moradora levou à operação

A ocorrência teria sido descoberta por acaso, após uma moradora da região observar uma movimentação incomum perto de sua casa durante a madrugada. Ela relatou ter encontrado a rua bloqueada pelas vans e visto um grupo de homens encapuzados e mascarados.

Segundo a testemunha, alguns deles correram para um campo ao perceber sua presença, enquanto outros seguiram em direção a uma vila próxima. A mulher afirmou ter ligado para o serviço de emergência e que policiais armados chegaram à região poucos minutos depois.

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“Eu acredito que minha ligação para o 999 (o 190 britânico) frustrou quaisquer planos que eles tivessem”, disse a moradora à BBC Radio 4.

Suspeita de ligação com Irã

A polícia de contraterrorismo do Reino Unido investiga se o Irã está por trás do suposto plano de ataque contra a RAF Fairford. Uma fonte familiarizada com a investigação afirmou à agência de notícias Reuters que uma motivação ligada a Teerã é considerada uma das principais hipóteses, embora outras possibilidades, como uma operação de sabotagem associada à Rússia ou uma trama islâmica, também estejam sendo examinadas.

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“Sabemos que o Irã e seus representantes desejam nos prejudicar. Sabemos que eles odeiam nossa democracia, e sabemos que regularmente temos que frustrar as tentativas iranianas de ameaçar nossos interesses ou, de fato, nossos aliados”, disse o ministro da Defesa britânico, Wes Streeting, à BBC.

A embaixada do Irã em Londres, no entanto, declarou que “rejeita categoricamente e condena veementemente as recentes especulações infundadas e maliciosas” sobre seu envolvimento na trama, as quais, segundo a embaixada, alimentariam a “propaganda de iranofobia” na Grã-Bretanha.

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A RAF Fairford ganhou importância estratégica desde que o governo britânico autorizou, em março, os Estados Unidos a utilizar a instalação para “operações defensivas específicas dirigidas contra o Irã”. Em julho, a Guarda Revolucionária Islâmica, força ideológica da nação persa, advertiu que instalações usadas para ataques contra o país poderiam ser consideradas alvos legítimos.

Questionado sobre os suspeitos, por conta da presença de militares americanos no local, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que “sabe tudo sobre eles e que muito em breve haverá notícias a respeito”. No domingo, o republicano já havia declarado que os homens detidos pretendiam provocar “grandes danos” na base.

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