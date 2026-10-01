O que se sabe sobre suposto estupro coletivo de estudante na Universidade Cornell, nos EUA

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A promotoria de Nova York reabriu a investigação de um suposto estupro coletivo envolvendo sete estudantes da Universidade Cornell. O caso, ocorrido em 2024, volta à tona após uma ação civil com novas alegações de que a vítima foi dopada e agredida. A universidade apoia a reabertura e afirma ter aplicado sanções disciplinares.

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A promotoria do condado de Tompkins, no estado de Nova York, reabriu na segunda-feira, 28, a investigação sobre um suposto estupro coletivo envolvendo sete estudantes da Universidade Cornell, uma das instituições do prestigioso grupo Ivy League.

O caso ocorreu em 2024 e voltou a repercutir após a apresentação, neste mês, de uma ação civil contra os acusados, a fraternidade Chi Phi e a própria universidade. O promotor Matthew Van Houten afirmou que as novas alegações serão analisadas e que o caso poderá ser levado a um júri de instrução.

Na ação, apresentada em 16 de setembro, uma estudante não identificada afirma que foi pressionada a consumir álcool e drogas, incluindo cetamina e maconha, durante uma festa na sede da Chi Phi, em outubro de 2024.

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Segundo a denúncia, ela ficou incapacitada e foi sexualmente agredida por integrantes da fraternidade durante horas. A mulher processa os sete estudantes, a universidade, a fraternidade e outros envolvidos, e pede indenização por danos que, segundo a ação, incluem graves consequências emocionais e psicológicas. As acusações ainda não foram julgadas.

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A investigação criminal havia sido encerrada sem acusações em 2024. Segundo Van Houten, a declaração prestada pela estudante à polícia universitária naquele ano descrevia o consumo de drogas e as relações sexuais como voluntários e consensuais e não mencionava que ela havia sido dopada contra a vontade ou violentada por um grupo.

O promotor afirmou que, diante daquele relato, não havia elementos suficientes para apresentar acusações criminais. Agora, porém, a promotoria decidiu reexaminar o caso após a divulgação das novas alegações.

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O advogado da mulher contesta a versão da promotoria e afirma que uma investigação criminal adequada exigiria uma apuração mais aprofundada do relato da cliente. Ele também questiona como a polícia poderia ter concluído a investigação sem entrevistar a estudante além do primeiro depoimento. Van Houten, por sua vez, disse que a promotoria pretende avaliar novamente as evidências e preparar o caso para eventual apresentação a um júri de instrução.

A Cornell afirmou apoiar a reabertura da investigação criminal. A universidade também rejeitou a alegação de que os estudantes envolvidos tenham recebido a opção de escrever redações para reparar sua conduta.

Segundo a instituição, uma investigação disciplinar resultou em diferentes sanções, incluindo expulsões e suspensões. A unidade da Chi Phi no campus foi fechada em 2024 e permanece proibida de funcionar na universidade.

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O caso provocou forte repercussão nas redes sociais e reacendeu o debate sobre a resposta de universidades americanas a denúncias de violência sexual.