O que se sabe sobre resultado da última rodada de negociações entre EUA e Irã

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
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GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
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Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
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Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
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PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
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Eleito
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PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
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Eleito
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Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
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Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
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PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
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PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
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PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
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Mundo

O que se sabe sobre resultado da última rodada de negociações entre EUA e Irã

Conversas indiretas em Doha, mediadas por autoridades do Catar, terminaram na quarta-feira, dia 1º

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 09h47 | Atualizado em 2 jul 2026, 09h53
Donald Trump, com os olhos fechados e expressão séria, usa terno azul-marinho, camisa branca e gravata azul com padrão geométrico. Seu cabelo loiro-acinzentado está penteado para trás, e a pele do rosto tem um tom alaranjado. Um microfone preto está à direita, com fundo escuro
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump - 26/06/2026 (KENT NISHIMURA/AFP)
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O que se sabe sobre resultado da última rodada de negociações entre EUA e Irã Priorize VEJA no Google

O Irã e os Estados Unidos encerraram uma rodada de negociações indiretas, na quarta-feira 1º de julho, em Doha, sem sinais de progresso. De acordo com autoridades a par das discussões que conversaram com a agência de notícias Reuters, as delegações americana e iraniana, com intermédio do Catar, se concentraram em questões que já haviam sido resolvidas pelo acordo provisório anunciado há duas semanas.

Durante os dois dias de diplomacia em Doha, durante os quais os negociadores de ambas partes realizaram encontros separados com mediadores cataris e paquistaneses, o principal tema à mesa foi o fluxo de navios que passam pelo Estreito de Ormuz — que deveria ter sido totalmente reaberto mediante o memorando de entendimento — e o descongelamento de fundos iranianos retidos em bancos no exterior — também já acertado, embora sem cronograma claro.

Além disso, os principais enviados dos Estados Unidos, o genro de Trump, Jared Kushner, e o magnata imobiliário Steve Witkoff — a Casa Branca despachou os dois para o que havia classificado como conversas de “alto nível” — não participaram das sessões, afirmou a Reuters.

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O chefe da delegação iraniana, o vice-ministro das Relações Exteriores Kazem Gharibabadi, confirmou o encerramento da rodada. Nenhum dos lados informou se conseguiu superar alguma de suas divergências.

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A próxima reunião ocorrerá após o funeral de Estado do falecido líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, cujo sepultamento foi adiado e agora está previsto para 9 de julho, segundo o Ministério das Relações Exteriores do Catar. A chancelaria, como esperado, descreveu as últimas reuniões com contornos mais positivos, dizendo que elas geraram “avanços positivos” em questões relacionadas ao memorando que interrompeu a guerra em junho e deram “continuidade aos resultados” de uma cúpula na Suíça, na semana passada.

Programa nuclear ficou para depois

Em Washington, o presidente americano, Donald Trump, declarou que os dois lados estavam avançando nas discussões sobre possíveis limites para o programa nuclear iraniano — a principal justificativa de Estados Unidos e Israel para a incursão militar, iniciada em 28 de fevereiro. “A desnuclearização do Irã está caminhando bem”, disse ele a repórteres. “Eles tiveram reuniões muito boas, e vamos ver no que dá.”

No entanto, fontes ouvidas pela Reuters afirmaram que o programa nuclear não foi abordado nas conversas, que tiveram caráter técnico. O vice-presidente americano, J.D. Vance, também contradisse seu chefe e afirmou que a questão seria tratada posteriormente. “Obviamente, estamos preocupados com o tema nuclear; vamos começar a falar sobre isso”, disse ele a jornalistas.

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Por ora, todas as atenções se concentram na questão: quem controla o Estreito de Ormuz?

O acordo inicial prevê que o Irã e os Estados Unidos permitam a retomada da navegação pela nevrálgica rota marítima, onde antes da guerra passavam 20% do gás e petróleo consumidos no planeta. Embora o fluxo de embarcações tenha sido parcialmente retomado, há muitas incertezas sobre a situação no terreno, e os dois países trocaram ataques no fim de semana passado, após uma investida iraniana contra um navio de carga.

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Tensão

Os comentários de Trump na quarta-feira sobre a última rodada de negociações minimizaram a possibilidade da retomada de uma guerra em larga escala contra o Irã, e os preços do petróleo caíram para o nível mais baixo em quatro meses. Analistas também reduziram suas previsões de preços pela primeira vez desde o início da guerra.

No entanto, o regime dos aiatolás continua determinado a obter reconhecimento internacional de seu controle sobre o estreito, mesmo que precise recorrer à força, segundo duas fontes iranianas de alto escalão ouvidas pela Reuters, e tem afirmado repetidamente que cobrará taxas de navegação a partir de meados de agosto, quando expirar o período de isenção previsto no acordo inicial.

“Ormuz continua a reabrir, mas o processo é irregular, imprevisível e não totalmente transparente”, avalia Vandana Hari, fundadora da Vanda Insights, empresa de análise do mercado de petróleo.

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TAGS:
Catar
Estados Unidos
Estreito de Ormuz
Governo do Irã
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