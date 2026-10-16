O que se sabe sobre o tiroteio em escola de Oregon, nos Estados Unidos

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Um adolescente de 16 anos matou três crianças e uma professora em uma escola de ensino fundamental no Oregon, EUA, sendo morto a tiros por um pedestre que o confrontou. O ataque chocou a comunidade de Bend, que se reuniu em vigílias. A ação heroica do transeunte evitou que mais vidas fossem perdidas.

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Um jovem de 16 anos matou três crianças e uma professora em uma escola de ensino fundamental no estado de Oregon, nos Estados Unidos, na quinta-feira, 15. Ele foi morto a tiros por um pedestre logo depois do crime, segundo a polícia.

O suspeito, que não teve o nome divulgado, invadiu o colégio Silver Rail, na cidade de Bend, na tarde de quinta-feira, atirando contra as portas trancadas para forçar a entrada na instituição de ensino. As informações foram confirmadas pelo chefe de polícia da cidade, Mike Krantz.

Um transeunte que passava pelo local no momento do ataque “o perseguiu até a escola e o confrontou”, de acordo com Krantz. Armado, o pedestre atirou contra o adolescente e o matou. A polícia chegou à escola três minutos depois da morte do jovem.

Entenda o caso

Sheila Miller, porta-voz do Departamento de Polícia de Bend, informou a repórteres que o primeiro alerta sobre um atirador na escola Silver Rail Elementary foi registrado às 12h59 do horário local.

De acordo com Miller, a primeira ligação partiu de uma pessoa que relatou que um adolescente estava atirando contra seu carro. Imagens divulgadas posteriormente mostram uma caminhonete vermelha com marcas de tiros.

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Minutos depois, a central de emergência local recebeu ligações para o 911 (o 190 dos Estados Unidos) informando que o jovem havia entrado na escola armado. Segundo a polícia, ele atirou nas fechaduras das portas para forçar a entrada no local.

Um pedestre viu o tiroteio começar, perseguiu o agressor até a escola e o matou a tiros, explicou a polícia. Três minutos depois, os primeiros policiais chegaram ao local. Eles confirmaram que o criminoso havia sido morto e, em seguida, revistaram a escola.

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‘Intervenção heroica’

A governadora do Oregon, Tina Kotek, elogiou o transeunte que “interveio heroicamente” para evitar mais mortes. “Suas ações carregam um grande peso emocional e eu só quero que você saiba que meus pensamentos estão com você também”, disse ela em uma coletiva de imprensa.

A polícia não revelou detalhes sobre o “membro da comunidade” que atirou no adolescente, mas gravações de áudio da central de atendimento de emergência sugerem que ele era o pai de um aluno.

Um repórter de um jornal local disse ao programa Today da BBC Radio 4 que a escola ficou em confinamento durante o tiroteio e que os estudantes conseguiram se comunicar com os pais do lado de fora usando seus relógios da Apple.

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Vítimas

As três crianças tinham cinco, oito e onze anos. Além das três vítimas fatais, uma criança de sete anos e uma professora de 54 anos foram levadas para o hospital em estado grave. Não se sabe se o agressor tinha alguma ligação com a escola.

Centenas de pessoas participaram de uma vigília à luz de velas em Bend na noite de quinta-feira. A comunidade local se reuniu para compartilhar canções e orações. Mensagens como “nunca mais” e “descansem em paz” foram escritas com giz no chão, ao lado de flores e velas.

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“Estamos chocados e com o coração partido por esta tragédia sem sentido”, disse Steven Cook, o principal funcionário administrativo do distrito escolar local, em uma declaração emocionada aos repórteres. “Nenhuma palavra consegue expressar adequadamente a dor que nossa comunidade está sentindo”.